Signálem může být, že se dítě začne stranit, varuje psycholog před pedofily

Jak je možné, že se tomuto predátorovi dařilo chlapce zneužívat 20 let a nikdo si ničeho nevšiml?

Ono to někdy může být způsobeno tím, že to dítě do toho spadne, ani neví jak. A potom se za to stydí. Stydí se před kamarády, stydí se před tím, že by mohl mít holku. Doma se stydí to říct, že mu rodiče vynadají. Takže ten stud hraje obrovskou roli, na to zapomínáme.