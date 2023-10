Muže souzeného za zneužívání dcery nechali na svobodě. Bojíme se, říká matka

„Marně čekáme na termín odvolacího řízení,“ říká paní H., jejíž celé jméno je redakci známo. Doufá, že její bývalý partner skončí ve vězení a ona s dcerou si budou moci konečně oddychnout. Matka se ale stále více bojí o bezpečí a psychické zdraví své nyní šestnáctileté dcery. Sama je také unavená z toho, že musí být neustále ve střehu.

„Před nedávnem jsem zjistila, že v našem domě někdo byl. Jedna bezpečnostní kamera byla rozebraná, ve druhé zase chyběla paměťová karta. Okamžitě jsem se obrátila na policii,“ říká. V únoru jí zase někdo neznámý vykopl dveře. „Já nechci náhradu škody, já chci klid a bezpečí pro dceru a pro sebe,“ zdůrazňuje.

Policii také předala záznam hlasových zpráv z aplikace WhatsApp, kde jí vulgárně vyhrožovali a hrozili zabitím. „Vyhrožují nám, stalkují nás, jenže to není trestný čin. Policie řekla, že se jedná o přestupek,“ dodala matka oběti.

Přitom je přesvědčená, že v jejím domě někdo byl. Neví, jestli to byl přímo její partner, nebo někdo z okruhu jeho rodiny.

Navíc stále naráží na to, že řada lidí z okolí je pod vlivem jejího expartnera přesvědčená o tom, že se mu chce pomstít. „Jenže to není pravda, soud to napsal také v rozsudku. Policie mne přitom lustrovala hned poté, co jsem podala trestní oznámení. Nechápu, proč jsou ti lidé tak zlí,“ dodala nešťastná žena.

Stále se snaží najít někde pomoc, ale marně. O případu informovala a o pomoc požádala Kancelář prezidenta republiky i ministerstvo vnitra. „Nikdo mi ale vlastně nijak pomoci nemůže, dokud se nám něco nestane,“ dodává paní H. hořce. A toho se právě bojí.

„Z ministerstva vnitra nám jen oznámili, že si můžeme podle § 50 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, požádat na jakémkoliv útvaru Policie České republiky o poskytnutí krátkodobé ochrany,“ dodala.

Po jednání s policií ale zjistila, že to vlastně ani nejde a na ochranu nemá nárok, protože muž by musel rodinu obtěžovat, neustále kontaktovat. Navíc by to znamenalo mít u sebe sledovací zařízení, hlásit každou cestu a kamkoli cestovat jen v doprovodu. Žena by tak byla vězněm ve vlastním domě.

„Nezbývá nám než vydržet, snažíme se alespoň normálně žít, ale je to těžké. Určitě by to chtělo změnu zákonů. Pachatelé mají větší práva než jejich oběti. I když jsou to děti,“ říká.

Celý případ přitom začal už před třemi lety. Všechno odstartovalo 26. listopadu 2020 kdy se paní H. vrátila narychlo i s dcerou ze Španělska. Ta se jí tam svěřila, že ji otec už dlouho sexuálně zneužívá.

Obnažoval se před ní a masturboval, nutil ji k orálnímu sexu, pokusil se o anální styk, natáčel ji na mobil a v jeho počítači se našlo dětské porno.

Následovalo trestní oznámení na policii a vazební jednání, kdy ale soud neshledal nutnost poslat obviněného do vazby, a to i přesto, že státní zástupkyně na tom trvala. Soudce dal na mužovy sliby. Další tři roky se pak táhl soud, na jehož konci padl rozsudek, proti tomu se však obžalovaný odvolal. Mezitím se dál pohybuje na svobodě.

