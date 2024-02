Homosexuálové mají až 500 sexuálních partnerů. Psycholog čelí kritice za slova o LGBT+

Klimeš v pořadu 90' řekl, že orientace párů, které chtějí adoptovat děti, by při rozhodování o umístění dítěte do rodiny měla hrát roli. U homosexuálních párů totiž podle něj panují jiné zvyklosti než u heterosexuálních.

„Můžu být trošku impertinentní? Kolik jste měla sexuálních partnerů?“ odvětil Klimeš na otázku moderátorky, co přesně myslí jinými zvyklostmi. „Průměrný homosexuál má mezi sto až pěti sty. Mně je jasné, že do toho čísla jste se nikdy nedostala,“ dodal s tím, že každý třetí homosexuál má za život tisíc pohlavních styků.

Při svém tvrzení se odvolal na údajné sexuologické výzkumy. „To vám řekne každý sexuolog,“ bránil se. Z jakých konkrétních studií data čerpal, však neuvedl.

Na dotaz redakce iDNES.cz uvedl, že vycházel například ze studie publikované v roce 2022 v BMC Medical Research Methodology. Ta shrnuje třináct průzkumů napříč sedmnácti státy. „Víte, co mě na tom štve? Když už to takto dělají, tak ať se k tomu hrdě hlásí. Proč já mám dokazovat, co je o nich známo?“ řekl Klimeš iDNES.cz.

„Vyjádření pana Klimeše je ztělesnění předsudků a homofobie, která je zakořeněná v české společnosti. Je to facka do tváře všech LGBT+ lidí, kterým se včera zhroutily představy o tom, že by mohli být rovnoprávnými občany a občankami,“ uvedla pro iDNES.cz předsedkyně spolku Prague Pride Veronika Dočkalová. Klimešovo vyjádření je podle ní neerudované a chybí mu skutečný odborný podklad.

„Už mohli dávno manželství mít“

Klimeš zároveň tvrdil, že LGBT lidé mohli už dávno uzavírat manželství, takovou možnost ale podle něj chtějí jen dvě procenta z nich. „Jsou skupiny lidí, které si hrozně váží manželství a chtějí ho mít. Ty si vždycky vytvořily vlastní manželství, třeba katolická církev má svůj vlastní druh manželství. Vždyť homosexuálové už ho mohli mít taky dávno vytvořené,“ řekl Klimeš.

Také Klimešovy komentáře k adopci vyvolaly debatu. Podle něj je pro dítě vždy lepší, pokud vyrůstá v prostředí, které je pro něj charakteristické. Například vietnamské rodiny by podle něj měly dostat přednost při adopci vietnamských dětí, pro romské děti by se zase měly hledat romské rodiny.

„Když máme dítě, které vstoupí do normální společnosti, tak to dítě s největší pravděpodobností, 1:50, bude heterosexuální. Takže by bylo vždycky lepší, aby pozorovalo ty vzorce chování, které jsou typické pro to chování, které bude potřebovat pro svůj další život. Já osobně jsem toho názoru, že by se při těchto adopcích spíš měly děti dávat do heterosexuálních párů, protože tam to dítě zřejmě bude heterosexuální a tam taky bude žít,“ uvedl.

Klimeš také řekl, že duhové rodiny nemají zájem o děti, které jsou právně volné, tedy o takové děti, u kterých rodiče dali souhlas s adopcí, nebo jim soud odebral rodičovská práva.

„Když si homosexuálové porodí dítě, jeden z nich, a ten druhý ho adoptuje, tak nikdo asi proti tomu nebude nic moc namítat. Já jsem dělal v oddělení náhradní rodinné péče, kam chodili různí lidé a často bohužel i úchylní,“ řekl Klimeš. Dodal, že do takových skupin často přicházejí lidé, kteří jsou podle něj úchylní, a chtějí si vzít děti na víkend.

Uživatelé na sociálních sítích navíc upozornili, že organizace PROUD udělila Klimešovi v roce 2013 Duhovou anticenu bePROUD za jeho dlouhodobé neprofesionální a neetické šíření nesnášenlivosti vůči gayům, lesbám a rodičům stejného pohlaví.

Klimeš svým vystupováním v médiích zaujal už v minulosti, upozornila na ně například Českomoravská psychologická společnost (ČMPS). „V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevilo několik vystoupení doktora Klimeše, která jsou ve zřetelném rozporu s odbornými a etickými principy psychologické činnosti i elementární slušností,“ uvedla společnost v roce 2019.

ČMPS tehdy v prohlášení doporučila médiím i dalším institucím, aby „ při hledání odborných psychologických konzultací pečlivěji vážily kredit a vystupování oslovených osob“.