Truhlář proti korporacím: LGBT manželství otevře dveře genderu, říká v duelu

Koordinátor vzdělávacích projektů společnosti Škoda Auto Jan Kotík a truhlář z vesnice Milhostice u Tábora Miroslav Novák, který je autorem iniciativy Dopis 77, nejprve debatovali o tom, zda je správné, že soukromé společnosti vstupují do této závažné celospolečenské diskuse.

Otevřený dopis premiéru Fialovi, který žádá o podporu přijetí zákona o manželství pro všechny, podepsalo podle Jana Kotíka už 119 firem. „A nejsou to pouze velké firmy jako právě Vodafone nebo Škoda Auto, ale i malé firmy.“

„Máme spoustu zaměstnanců gayů a leseb,“ pokračuje Kotík. „A reálných dopadů rozdílů mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím je hodně. Nejkrásnější příklad je ten, že máte ze zákona den volna na manželství, ale když uzavíráte registrované partnerství na úřadě, tak žádné takové volno není.“

Manželství pouze pro muže a ženu?

„A potom jsou tu další technikálie. Máte třeba lesbický pár, který vychovává dítě, a pouze jedna z nich je právně maminka. Ta druhá nemá nárok třeba na otcovskou poporodní péči, kterou mají heterosexuální muži. Pro zaměstnavatele je to obrovské administrativní břemeno, že musí neustále sledovat změny v zákonech, aby vše dorovnali, aby byli férovými zaměstnavateli,“ doplňuje Jan Kotík.

S tím, že tyto technikálie je nutné důstojně vyřešit, souhlasí i Miroslav Novák. „To ano, ale proč kvůli tomu předefinovávat pojem manželství? To k tomu nepotřebujeme. Ale technikálie a konkrétní věci, které lidem s homosexuální orientací opravdu překážejí, je třeba řešit. Toho jsem si vědom. Jako společnost jsme to možná dlouho přehlíželi.“

Novákovi ale vadí, že na vládu Petra Fialy tlačí zástupci velkých firem, aby manželství pro všechny přijala. Nelíbí se mu například to, že manažeři těchto firem hovoří za všechny zaměstnance. Nemyslí si, že by každý pracovník v jejich firmách s touto iniciativou souhlasil.

Zároveň prohlásil, že v dopise je řada podle něj nepravdivých argumentů. V Rozstřelu zpochybnil například to, že kvůli chybějící legislativě o rovných sňatcích přichází Česko o značné množství finančních prostředků.

Výzkumná organizace Open For Business například uvádí, že kvůli nerovnému postavení gayů a leseb v ČR přichází naše ekonomika ročně až o 37,6 miliardy korun.

Právě proto prý Miroslav Novák inicioval vznik Dopisu 77, ve kterém signatáři vyzývají premiéra Fialu, aby se „…postavil za to, že na tom, že manželství je pouze pro muže a ženu, se nic měnit nedá“.

V Rozstřelu Novák vyzval poslance, aby nepřijímali zákon o zrovnoprávnění manželství, který platí v řadě západních zemí. „Není to na Západě dobře nastavené, ani ve spoustě jiných zemích to tak není. Třeba kdybychom se podívali na Blízký východ, tak tam je v některých státech mnohoženství. A já bych nechtěl zrovnoprávňovat všechno, co mají v ostatních státech.“

Brzy přijde gender

Vůči tomu se ostře ohradil Jan Kotík, podle kterého by rovné sňatky neposunuly Českou republiku na Východ, ale naopak na Západ. „Fungují v 35 zemích na světě, naposledy tuto legislativu přijalo i Řecko,“ řekl.

Podle Kotíka je třeba diskriminaci z české legislativy definitivně odstranit. „Podepisuje se na nižší produktivitě minoritních skupin, LGBT lidi nevyjímaje, a dlouhodobě vede ke snížené ochotě investovat do vzdělávání a seberozvoje. Vede i k méně efektivní organizaci práce a vyšší míře psychické nepohody, což se odráží na nižší produktivitě a vyšší absenci v práci,“ dodává Kotík s tím, že právě proto velké firmy chtějí existující nerovnosti odstranit.

Kotík zároveň řekl, že přijetí manželství pro všechny by usnadnilo život v ČR cizincům z LGBT komunity, kteří zde chtějí pracovat, ale jejich práva tu nejsou stejná jako v západní Evropě, což se týká zejména rodičovských práv. Významní zaměstnavatelé tak přicházejí o talentované pracovníky, kteří před Českem upřednostní jiný stát, který má zrovnoprávnění již za sebou.

A co by se podle Jana Kotíka změnilo, kdyby manželství pro všechny prošlo legislativním procesem a vstoupilo by v ČR v platnost? „My jako firmy to samozřejmě uvítáme. Bude méně administrativy a budeme moci být férovými zaměstnavateli. A rozhodně to dá jasný signál gayům a lesbám v České republice, že jsou přirozenou součástí této společnosti, a pokud se zamilují, mají možnost svoji lásku vtělit do podoby manželství.“

Miroslav Novák má oproti tomu velké obavy. Podle něj se o zrovnoprávnění sňatků nedostatečně diskutovalo s odpůrci. Obává se také toho, že budou brzy následovat změny ve školních osnovách.

A tam, kde už stejnopohlavní sňatky jsou, nastupuje podle něj strašák genderu. „A ten už bych nazval vyloženě ideologií. Dneska je v těchto zemích běžné, že tam jsou učebnice, kde je chlapeček s penisem a vedle chlapeček s vagínou. To samé holčičky. A tohle se učí děti ve škole. A tohle je třeba něco, co bych rozhodně u nás nechtěl. A chtěl bych, aby si rodiče uvědomili, že tímto zákonem přesně tomuhle otevíráme dveře,“ uzavírá Miroslav Novák.