Jako být rodič druhé kategorie, reagují zástupci LGBT+ na schválené partnerství

Poslanci neumožnili párům stejného pohlaví uzavírat manželství. Prošla ale úprava, podle níž se tento svazek nově bude jmenovat partnerství a bude nově i nárok na přiosvojení dítěte druhého z partnerů. Dosud mají páry z LGBT+ komunity nárok na takzvané registrované partnerství, slovo registrované má tedy zmizet.

Řada zástupců LGBT+ komunity a odborníků ale prosazený návrh nepovažuje za výhru. „Česká společnost zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. Partneři si budou moci podle Sněmovnou schválené novely přiosvojit dítě druhého partnera, společné adopce jim však nadále budou zakázány. Pro děti osvojované z ústavů to znamená, že budou muset proces adopce absolvovat dvakrát za sebou,“ reagoval Filip Milde ze sdružení Jsme fér, které usilovalo o „manželství pro všechny“.

Jsme fér @JsmeFer Dnes je smutný den pro spravedlnost a rovnoprávnost v naší zemi. I přes jasnou většinovou podporu manželství pro všechny v České republice, @snemovna tento zákon nepřijala. 🖤



O čem se dnes vlastně hlasovalo? Ve hře bylo až 6 návrhů👉 https://t.co/zV3rP7x1yH

„Velké zklamání. Poslanecká sněmovna nepodpořila nejen manželství pro všechny, ale ani narovnání práv. Gayové a lesby dál zůstávají v Česku občany (a rodiči) druhé kategorie. Je to ostuda a to především ostuda ANO a ODS, kteří se ve většině zdrželi. Jako by byli proti,“ komentovala rozhodnutí nepřijmout manželství pro všechny Johanna Nejedlová, která je zakladatelkou spolku Konsent, který se zabývá prevencí sexuálního násilí.

K neprosazení manželství pro všechny se vyjádřila i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. „Manželství pro všechny a s ním skutečné zajištění rovnoprávnosti, svobody a ochrany důstojnosti LGBT+ lidí v naší zemi jednou uzákoněno bude. Kéž ten čas přijde co nejdřív,“ uvedla.

S lidskými právy se kompromis dělat nemá

Za úspěch a narovnání práv pro páry stejného pohlaví označilo schválení návrhu mnoho politiků, včetně šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Vidí to tedy optimističtěji než právě sdružení Jsme fér a další aktivisté bojující za práva LGBT+ komunity.

„Hlasování ukázalo, že o rovnosti a lidských právech se kompromisy dělat nemají. Celý dnešek je smutným dnem pro duhové rodiny, a pro budoucnost LGBTQ+ lidí v ČR,“ napsal ve středu na sociální síti X aktivista Kryštof Stupka.

Kompromisní pozměňovací návrh, který prošel, navrhli lidovecký poslanec Jiří Navrátil a poslankyně ANO Helena Válková.

Lítost nad neprosazením návrhu manželství pro všechny vyjádřili i evangeličtí faráři Karel Müller a Jakub Malý z profilu Pastoral Brothers. „Milí, je nám líto, jak dopadlo středeční hlasování o manželství pro všechny. Je to ostuda naší republiky. Ale vězte, že i když většina současných zákonodárců říká, že nejste rovnoprávní s heterosexuály, tak my to tak nevnímáme. Všichni lidé jsou si rovni bez ohledu na rozdíly. A pokud byste stáli o duchovní obřad Božího požehnání vaší lásce, rádi posloužíme. Jako každému, kdo stojí o Boží požehnání,“ napsali.

Návrh nyní zamíří do Senátu

Návrh schválený Poslaneckou sněmovnou nyní zamíří do Senátu. Tam mají silnou pozici konzervativní politici, kteří již dříve smetli Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, které se častěji říká Istanbulská úmluva.

Nemuselo by to ale vadit. Pro změnu občanského zákoníku hlasovalo 123 z přítomných 176 poslanců, což je dost i pro přehlasování případného veta horní komory parlamentu.