Látka z lysohlávek nezhoršuje paměť, ukázala studie. Pomoct může s depresí

Slibné výsledky psilocybin vykazuje zejména při léčbě rezistentní deprese. Vědci z NÚDZ, kteří se na mezinárodní studii podíleli, psychedelikum zkoumali na vzorku dvaceti zdravých dobrovolníků. Zaměřili se na to, do jaké míry podání psilocybinu ovlivňuje takzvanou konsolidaci paměti, tedy dlouhodobé zapamatování nově naučených vzpomínek.

„Konsolidace paměti je důležitým každodenním procesem pro naši práci a náš život. Začne hodiny po vstřebání informace a pokračuje hlavně během prvního spánku. Například když nám partner či partnerka řekne, abychom zítra vyzvedli potomka ze školy po obědě, informaci musíme správně zpracovat, pak ji uchovat během příslušné doby, a následně ji správně rozluštit další den,“ vysvětlil Marek Nikolič z NÚDZ.

Podle něj by bylo problematické využívat látku v terapii, která je zasazena do pacientova života, pokud by psilocybin narušil proces ukládání informací.

Seznam slov i cesta bludištěm

Studie se zúčastnilo deset žen a deset mužů. Odborníci všem podali psilocybin i placebo. Před dávkou si účastníci museli zapamatovat seznam slov a cestu virtuálním bludištěm. Přibližně za šest hodin po podání, kdy už odezněly účinky psilocybinu, absolvovali stejné testy, ve kterých si měli vybavit, co se naučili. Cílem bylo zjistit, jestli psilocybin zhoršuje, nebo zlepšuje konsolidaci paměti. Následoval ještě jeden test na paměť v souvislosti se spánkem.

„Dobrovolníci se museli před usnutím naučit nesouvisející dvojice slov – například mlýn – opice, středisko – lev. Ráno jsme tato párová spojení otestovali znovu, abychom zjistili, do jaké míry mohlo výsledky ovlivnit podání psilocybinu,“ řekl Nikolič.

Výsledky u účastníků studie podle něj ukazují na to, že psilocybin neovlivňuje informace naučené před sezením ani informace naučené po sezení a uložené do dlouhodobé paměti během prvního spánku.

„Výsledky bude třeba ještě verifikovat na větším vzorku účastníku, nicméně jde o důležitý poznatek pro bezpečné užívání psilocybinu v terapii a během normálního života plného osobních i pracovních povinností,“ vyvětlil Nikolič.

Na studii u zdravých dobrovolníků navazují studie pro pacienty s depresí. Studie PSIKET, do níž se mohou hlásit dobrovolníci, zkoumá účinek psilocybinu a ketaminu právě při léčbě rezistentní deprese a jejím cílem je najít odpověď na to, jestli má psilocybin srovnatelný, nebo lepší a delší léčebný účinek než ketamin.

Oproti antidepresivům psilocybin i ketamin účinkují bezprostředně, není tudíž nutné čekat na účinky v řádu několika dní či týdnů.