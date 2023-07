Terapie drogami? Australští lékaři mohou jako první na světě předepisovat extázi

Extáze, která byla poprvé vyvinuta v roce 1912 jako prostředek potlačující chuť k jídlu, se v USA používala při terapeutických sezeních až do poloviny 70. let, kdy byla zakázána. Do Austrálie se dostala v 80. letech 20. století jako párty droga díky údajným účinkům v podobě zvýšené energie, empatie a potěšení a v roce 1987 byla kriminalizována.