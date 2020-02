Dojemná záchrana? Nikoliv. MF DNES odhalila síť černého byznysu se psy

Takže mi chceš říct, že jsme vzali do adopce dvě starý čubky?“ křičí podrážděně do telefonu Vladimíra H., která provozuje domácí azyl pro psy a připravuje zvířata k adopci do Německa. „Ty nepoznáš, jestli je to starej pes, nebo stará čůza? Jestli si je chceš nechat, nech si je. Já na to dlabu. Starý čubky se blbě udávaj,“ pokračuje.