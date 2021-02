Testy používané v rakouských školách nejsou dost citlivé, kritizuje Prymula

Vláda v pondělí uvedla, že by se první studenti mohli do škol vrátit od 1. března. Podmínkou bude antigenní testování ve školách. Ministři v pondělí uvedli, že ve školách se budou používat samotesty, které zvládnou studenti sami, případně žáci s rodiči. Mělo by jít o antigenní testy s výtěrem z přední části nosu podobně jako v Rakousku.

Ministerstvo vnitra v úterý oslovilo dodavatele a výrobce šesti typů testů. Dodavatele vybere podle informace o ceně a harmonogramu dodávek. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného bylo doporučeno několik typů těchto testů, konkrétní v jejich názvu či výrobci ale nebyl. Premiér Andrej Babiš také plánoval v pondělí Rakousko navštívit a o tamním systému testování se informovat. Kvůli mlze byl ale odlet zpožděn a Babiš cestu zrušil.

Prymula se domnívá, že by se měly používat testy, při kterých si žáci a studenti pod dozorem učitele udělají odběr až ve škole. V pilotních projektech by se podle Prymuly mělo vyzkoušet více různých testů a na základě jejich výsledků vybrat ty nejvhodnější.

„Já si nejsem jist, jestli ty testy, které se používají v Rakousku, jsou dostatečně citlivé. Záchytnost u nich byla poměrně malá,“ řekl Prymula, který je nyní Babišovým poradcem. Podle něj se v Rakousku udělalo zhruba 470 tisíc testů a ty zachytily asi 180 pozitivních.

V některých školách se testování už tento týden zkouší. Například Olomoucký kraj zahájil ve spolupráci s Ústavem molekulární a translační medicíny (ÚMTM) testování studentů nejvyšších ročníků středních škol v Olomouci. Studenti si vyzvedávají kloktací sady, doma udělají odběr a vzorek přinesou do školy. „U kloktacího testu vidím problém v tom, že ti malí si asi úspěšně nevykloktají,“ poznamenal Prymula. Kloktací testy nedoporučuje ani ministerstvo zdravotnictví, podle něj při nich může vznikat infekční aerosol.

Někteří odborníci také kritizují to, že vláda chce ve školách používat antigenní testy, které jsou méně přesné. Podle ředitele ÚMTM Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Mariána Hajdúcha jsou volné dostatečné kapacity pro přesnější testy PCR. S tím ale Prymula nesouhlasí. „Kapacitu nemáme, takže je iluzorní mluvit o tom, že bychom měli dělat PCR,“ uvedl Prymula. Podle něj laboratoře mají kapacitu 60 tisíc až 70 tisíc testů denně, ve školách se ale budou testovat statisíce dětí. „Takže dominantně tam musí být antigenní testy, protože to jinak nejde,“ dodal.

Podle Prymuly je možné za dodržení určitých opatření také otevření obchodů. Od 22. února to navrhuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle Prymuly ale není vhodné zároveň rozvolnit opatření ve více segmentech. „Pokud budeme hovořit o těch malých obchodech, tak si myslím, že tam riziko velké není. Ale nedá se to kumulovat s dalšími aktivitami, protože pak by to byl problém,“ konstatoval.

Prymula se podle serveru Seznam Zprávy koncem loňského roku angažoval v soukromém projektu antigenního testování pro statisíce Čechů. Myšlenka masivního testování ale nezískala podle Prymuly podporu premiéra, a proto se nerealizovala.