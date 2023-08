Uprchlých Ukrajinců, kteří chtějí v Česku zůstat, přibývá. Už jich je většina

Anastasiia a Vladyslav, mladý manželský pár lékařů z ukrajinské Oděsy, našel na začátku války práci v krnovské nemocnici. Byť zatím ani jeden nemůže kvůli náročným podmínkám pro uznání vzdělání z ciziny léčit samostatně, v Česku se jim líbí a chtějí tu zůstat.

„Cítíme se tu bezpečně. Všichni jsou k nám vstřícní, pomohli nám s ubytováním kousek od nemocnice, ale už šetříme na vlastní domek, kde bychom časem založili rodinu,“ nastínila mladá gynekoložka.

„Z dat nám vyplývá, že tu častěji chtějí zůstat uprchlíci, kteří jsou tu lépe integrovaní. Když vyberu z čísel, tak celkem 75 procent Ukrajinců, kteří chtějí určitě zůstat, zde má práci, zatímco z uprchlíků, kteří se určitě chtějí vrátit na Ukrajinu, v tuzemsku pracuje pouze 56 procent,“ vysvětlila MF DNES spoluautorka výzkumu Kateřina Šafářová.

V rostoucím trendu zájmu o setrvání v Česku podle ní samozřejmě hraje klíčovou roli také to, že konflikt na Ukrajině stále nespěje ke konci. Ještě loni počítal s návratem do vlasti každý třetí uprchlík, nyní asi čtvrtina.

Česky umí skoro polovina

Z výzkumu také vyplývá, že mezi Ukrajinci rychle roste znalost češtiny. Zatímco loni v červnu se u nás domluvilo jen 16 procent uprchlíků, nyní už zvládá řeč i psaný text 44 procent Ukrajinců.

Podle Šafářové jde převážně o samouky. „Podle našich dat se 54 procent uprchlíků učí samostatně či neorganizovaně. Jazykové kurzy navštěvuje 34 procent uprchlíků,“ doplnila výzkumnice.

Znalost češtiny je přitom klíčová, aby u nás mohli Ukrajinci vykonávat kvalifikované práce jako doma.

To potvrzuje i lékařka Starenko, která doufá, že ona i manžel, chirurg, dokončí na podzim aprobační zkoušky, které jim umožní pracovat samostatně.

„Je to náročné, lékař musí udělat nejdříve písemné zkoušky a po absolvování šestiměsíční praktické části následují ústní zkoušky ze čtyř oborů. Vše je v češtině, proto je nutná znalost jazyka na vysoké úrovni,“ líčí lékařka z Oděsy.

Mladí manželé, Vladyslav a Anastasiia Starenkovi z ukrajinské Oděsy, pracují od začátku války na chirurgii a gynekologii nemocnice v Krnově. Chtějí v Česku zůstat a založit rodinu.

Do Česka dorazilo od začátku války přes půl milionu ukrajinských uprchlíků, zhruba třetina se jich už vrátila zpět. K letošnímu 18. červnu evidovalo ministerstvo vnitra 345 tisíc lidí z Ukrajiny, kterým udělilo ochranná víza.

Pracují, ale z úředníků se stali v Česku dělníci

Rok a půl po začátku ruské invaze na Ukrajinu se tamní uprchlíci už pomalu zabydlují v Česku. Stálou práci si tu podle aktuálního průzkumu společnosti PAQ Research našlo 67 procent Ukrajinců.

Avšak téměř dvě třetiny z nich stále nemohou naplno uplatnit svou kvalifikaci. Úředníci či specialisté tak v tuzemsku často končí jako dělníci či pomocné síly. Podle spoluautorky výzkumu Kateřiny Šafářové uprchlíkům v uplatnění jejich původní profese nejčastěji brání špatná znalost češtiny i náročné podmínky pro uznání vzdělání.

„Pod svou kvalifikací pracují častěji ti, kteří neumějí česky. Další bariéra pro nalezení práce podle představ uprchlíků je uznání vzdělání a kvalifikace, kterou uvádí jako překážku 28 procent ekonomicky aktivních lidí. Domácnosti s dětmi uvádějí, že by jim také pomohlo, pokud by měly hlídání dětí,“ doplňuje analytička PAQ Research.

Své o tom vědí právě i mladí lékaři a manželé Vladyslav a Anastasiia. Ačkoli oba doma v Oděse ukončili lékařská studia a Vladyslav pracoval v nemocnici jako chirurg, v Krnově oba vykonávají s povolením ministerstva zdravotnictví odbornou praxi pod přímým odborným vedením specializovaného lékaře.

„Znamená to, že žádný zákrok nemůžeme dělat samostatně a nesmíme zatím vypsat ani recept. To by se mělo změnit na podzim, až si oba doděláme aprobační zkoušky,“ vysvětluje 26letá Anastasiia.

Většina pod hranicí chudoby

Ačkoliv má většina uprchlíků stálou práci, jejich finanční situaci to příliš nevylepšilo. Pod hranicí příjmové chudoby (14 782 korun na osobu a měsíc) žije podle průzkumu 68 procent Ukrajinců. Průměrná čistá hodinová mzda je mezi uprchlíky 167 korun, dvě třetiny z nich na ni ale nedosáhnou.

Podle Šafářové za to částečně mohou i tuzemští zaměstnavatelé. „Část jich může zneužívat toho, že velká část Ukrajinců je v tíživé finanční situaci a nemůže si dovolit ztratit aktuální práci,“ vysvětluje analytička.

V tíživé ekonomické situaci se po změnách sociálních dávek pro ukrajinské uprchlíky ocitla i 35letá matka dvojčat v předškolním věku, která nechce zveřejnit jméno.

Azyl našla na Ostravsku. Pracuje za mzdu 17 300 korun a dostává humanitární pomoc ve výši tisíc korun, jenže za byt platí 12 500 korun měsíčně, takže na živobytí jí zůstává něco přes šest tisíc. Z toho ale musí vždy dát ještě tři tisíce za školku. „Je to pro mě těžké. Nevím, jak můžeme ve třech vyžít ze tří tisíc korun. Jinou práci si najít nemůžu, protože musím vyzvednout děti ve školce do 16 hodin,“ líčí žena.

Její manžel je na Ukrajině a snaží se rodině finančně pomáhat, ale jsou to jen malé částky. Občas pomohou i rodiče ženy, kteří přijeli také na Ostravsko, ale jsou už starší a sami by spíš pomoc potřebovali. „Bojím se vrátit na Ukrajinu, protože jsme ze Záporoží, kde neustále létají rakety. Uvědomuji si, že nám Česko dlouhodobě pomáhá, ale nevím, jak dál žít,“ dodává žena.

Každý druhý slyšel nadávky

Dvě třetiny uprchlíků zažily podle výzkumu diskriminaci kvůli svému původu. Nejčastěji při hledání bydlení a práce. Čtyři z deseti uprchlíků navíc tvrdí, že dostávají na stejné pracovní pozici nižší plat než Češi. Každý druhý Ukrajinec byl podle výzkumu terčem nadávek. Fyzický útok zažilo pět procent uprchlíků.

Nejvyhrocenější byla v této souvislosti situace po červnové násilné smrti romského mladíka v Brně, kterou měl podle nepotvrzených informací na svědomí muž ukrajinské národnosti. Po incidentu došlo k sérii protestů romské komunity namířené právě proti uprchlíkům.

V aktuální zprávě o extremismu tyto události zmiňuje i ministerstvo vnitra. V souvislosti se smrtí Roma v Brně prý resort zaregistroval řadu xenofobních výroků namířených proti Ukrajincům. „Do budoucna je třeba počítat s tím, že se vzájemné konflikty mezi některými Ukrajinci a Romy, respektive Čechy, mohou dále objevovat,“ uvedlo vnitro ve zprávě o extremismu.

Výzkum společnosti PAQ Research probíhal v období od 2. do 22. června. Výsledky vycházejí z rozhovorů s 1 425 domácnostmi ukrajinských uprchlíků, ve kterých žije celkem 3 789 lidí.