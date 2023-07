Zbytečná byrokracie a informační chaos, popisuje organizace změny pro uprchlíky

Zhruba dva týdny platí pro uprchlíky z Ukrajiny platí nová pravidla ve vyplácení příspěvků. Novinka přinesla konec peněžní podpory solidárních domácností, omezení hromadného humanitárního ubytování a změnu výpočtu a snížení humanitární dávky.

Ještě před změnou většina organizací poukazovala na to, že pro desetitisíce uprchlíků, zejména pro ty nejslabší a zranitelné, to může znamenat další zchudnutí nebo nutnost vrátit se předčasně zpět na Ukrajinu. Redakce iDNES.cz oslovila neziskové organizace, jak vidí současnou situaci po spuštění nových pravidel.

Podpora je daleko nižší

Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni pro iDNES.cz zopakoval, že právě jeho organizace varovala, že změny pravidel se dotknou desítek tisíc uprchlíků, ale zároveň upozorňovali, že dopady budou nabíhat postupně.

„Kromě lidí ve skupinovém ubytování se změny zásadním způsobem dotknou uprchlíků v solidárních domácnostech, kde nepřijdou o bydlení hned, ale část z nich postupem času, pokud jim pronajímatelé významně nesníží nájem,“ podotkl nyní Hůle.

Hlavní problém podle něj organizace vidí v nárazovosti změny a míře útlumu podpory, která je dnes daleko nižší než podpora českých chudých rodin.

„Aktuálně narážíme na informační chaos ze všech stran. Zbytnění složité byrokracie, které se po uprchlících vyžaduje, podstatně zkomplikovala situaci i zranitelným skupinám, které nárok na úhradu ubytování mají,“ dodal Hůle.

Situace bude jasnější v následujících měsících

Například vedoucí SOS Ukrajina pro Českou republiku Zuzana Ramajzlová pro iDNES.cz dále uvedla, že zatím se objevily jednotky případů, kdy uprchlíci měli problémy s ubytováním. Například se zrušila celá ubytovna, kde bydleli, či nastaly jiné komplikace s ubytováním.

„Předpokládáme, že se situace bude vyvíjet, až uprchlíci zjistí, jakou výši humanitární dávky dostanou a spolu s tím, jak se ubytovatelé s novou situaci v reálu vyrovnají,“ doplnila Ramajzlová s tím, že zatím pro ně byla změna jen teoretická informace.

„Očekáváme tedy nárůst problematických situací v průběhu následujících měsíců,“ doplnila.

Petra Koutská z nevládní organizace zastřešené Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty rovněž podotýká, že na vyhodnocování dopadů je ještě velmi brzy.

Podle jejích slov se ukazuje, že kraje, které se připravovaly, mají situaci zmapovanou, komunikovaly už v průběhu června s ubytovateli, obcemi a s uprchlíky a mají situaci lépe pod kontrolou. „Situace je prozatím klidná, domníváme se, že důsledky souběhu všech změn se začnou ukazovat v průběhu léta, až lidé budou vědět, jaké částky humanitární dávky budou pobírat,“ uvedla dále k situaci.

Uprchlíci hledají spoje zpět na Ukrajinu

Současně podotkla, že je tedy příliš brzy, aby se dopad již ukázal. „Ukazuje se ale, že některé ubytovny pobíraly příspěvky za lidi, kteří už tu nejsou. Tedy, než se zavedly tyto změny, bylo by určitě vhodné plné kapacity na ubytovnách zkontrolovat,“ poukázala na možná pochybení.

Zároveň také uvedla, že problémy Konsorcium zaznamenalo v řádu jednotek. „Například matka se dvěma dětmi dostane zprávu, že se musí vystěhovat, nové bydlení se jí najít podařilo, ale lidé jsou v nejistotě,“ ukázala na příkladu.

Koutská také zmínila, že viditelné jsou stovky případů, kdy uprchlíci hledají spoje zpět na Ukrajinu. „Vlaky jsou už pár týdnů vyprodané. Víme, že jde o kombinaci účinků lex Ukrajina V a letních prázdnin,“ dodala.

Vedoucí helplinky Člověka v tísni Vlastimila Sachrová pro iDNES.cz potvrdila, že po změně znamenali na lince zvýšený počet hovorů. „Nejčastěji se týkaly komplikací s žádostí anebo výplatou humanitární dávky. Žádost o dávku je přímo navázaná na poskytnutí bydlení, jsou to spojené nádoby, takže to v současnosti uprchlíci řeší nejvíce,“ podotkla Sachrová s tím, že do Česka přijíždějí stále nové rodiny.

Vedoucí SOS Ukrajina Ramajzlová ještě doplnila, že se setkávají s uprchlíky, kteří rovněž zmiňují odjezd zpět na Ukrajinu.

„Obávají se, co s nimi bude“

„Obávají se, co s nimi bude. Jsou to často lidé důchodového věku nebo rodiny se staršími dětmi. Ale domníváme se, že je příliš brzy toto celkově zhodnotit. Situace bude zřejmá spíše v září, kdy bude jasnější finanční situace uprchlíků a dětí, které mají nastoupit do školy,“ komentovala dále.

Již po dvou měsících účinnosti lex Ukrajina V budou podle ní lidé mít představu, zda jsou schopni si zajistit dostatečné prostředky a důstojné ubytování.