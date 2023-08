Lidé si na válku zvykli. Situace uprchlíků se bude dál zhoršovat, říká expert

Sleduje to i ředitel Organizace pro pomoc uprchlíků Martin Rozumek. V pořadu Impulsy Honzy Benešovského přiznal, že nejde o nečekaný jev.

Výzkum zároveň ukázal, že v Česku plánuje zůstat 52 procent Ukrajinců, kteří do země přišli po začátku ruské invaze. Podle Rozumka se nejedná o nic neobvyklého. „Pokud se konflikt táhne déle, tak většina uprchlíků v nové zemi zapustí kořeny, děti chodí do škol, dospělí do práce, najdou si přátele, lékaře, různé služby a zůstávají,“ sdělil.

Slábnoucí podporu ukrajinských uprchlíků si Rozumek vysvětluje únavou společnosti z války. „Lidé už jsou unavení situací, zvykli si na to, že ta otřesná válka tam stále probíhá. Vlastně se jim daří i trochu hůře, protože se všechno zdražilo a někteří z toho viní právě Ukrajince, jiní z toho viní Romy, bohužel se často najde obětní beránek a tentokrát jsou to Ukrajinci,“ řekl.

Podle Rozumka se může situace ukrajinských uprchlíků v Česku dál zhoršovat. Připomněl, že od začátku července platí zpřísněný zákon lex Ukrajina, kvůli kterému většina běženců nemá například nárok na bezplatné bydlení. „Řada z nich musí pracovat načerno, aby si vůbec udrželi ubytování,“ sdělil.

„Myslím, že bychom se měli vrátit k podpoře bydlení, jaká byla, a mnohem více investovat do integrace. Ukazuje se, že Ukrajinci pracují ve velkém počtu a mají velmi vysokou kvalifikaci, dokonce vyšší ve srovnání s domácí populací, takže investice do jejich integrace, do rekvalifikačních kurzů, by podle mě byl správný postup,“ doplnil.