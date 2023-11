Stávku podporují dvě třetiny Čechů, nejvíce voliči ANO, tvrdí průzkum

Kroky odborů, které na pondělí 27. listopadu svolaly stávku a další protestní akce, podporuje podle průzkumu 64 procent obyvatel Česka. Proti stávce se vyslovilo 27 procent lidí. Pro jsou hlavně příznivci sněmovní opozice, lidé ve věku nad 60 let a bez maturity.

Proti stávce se vyjadřovali nejčastěji voliči koalice, především ODS, a také vysokoškolsky vzdělaní lidé. Podle odborových předáků se bude stávkovat ve všech krajích v řadě škol, firem či úřadů. Někde se práce zastaví na hodinu, někde na dvě hodiny či na celý den.

V průzkumu uvedla pouze čtyři procenta dotázaných, že se stávky osobně zúčastní. Dalších 35 procent lidí volí tichou podporu stávky a více než tři pětiny Čechů se na protestech nebudou podílet vůbec.

Odbory počet stávkujících nezveřejnily. Předseda nejpočetnějšího odborového svazu KOVO Roman Ďurčo před několika dny uvedl, že v průmyslových podnicích bude stávkovat až milion zaměstnanců, což by představovalo skoro desetinu obyvatel Česka. Školské odbory odhadují, že se do stávky zapojí kolem 70 procent škol.

S malou osobní účastí lidí na stávce možná souvisí to, že většina Čechů nevěří tomu, že stávka přiměje vládu k ústupkům a změnám. Jen pětina lidí si podle průzkumu myslí, že protest povede k ústupkům ze strany kabinetu. Jsou to většinou voliči Pirátů, vysokoškolsky vzdělaní či lidé ve věku do 45 let.

Premiér Fiala ve středu označil stávku za neodůvodněnou a odbory podle něj jednají nezodpovědně. Jeho názor ale sdílí pouze čtvrtina lidí v Česku, zbytek s ním nesouhlasí. Podle STEM/MARK si i téměř polovina voličů vládní koalice myslí, že se premiér mýlí.

Více než čtyři pětiny lidí také uvedly, že rozumějí důvodům protestních akcí odborů. Tři čtvrtiny dotázaných například míní, že vláda by měla více podporovat školství. Školské odbory usilují o více peněz pro školství na příští rok, nedostatek peněz ve školách by podle nich způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce.

Odbory protestují také proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy nebo proti nenavyšování platů ve veřejném sektoru. V otázce na nezbytnost konsolidačního balíčku úsporných opatření je česká společnost rozdělená. Téměř polovina lidí - podle průzkumu 48 procent - ho pokládá za nezbytný, opačný názor tak převažuje jen mírně.

Průzkum agentura STEM/MARK prováděla 23. a 24. listopadu. Zúčastnilo se ho 800 obyvatel Česka starších 18 let.