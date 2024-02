Přihlášky na střední mají opět problém s přílohami. Tentokrát na straně škol

Systém DIPSY se měl pro uchazeče o studium na střední škole spustit ve čtvrtek 1. února, kvůli chybě byl start o den posunutý. Přesto Češi důvěru v digitální přihlášky neztratili a během prvního víkendu skrze systém odešlo prvních asi 12 000 přihlášek.

Neobešlo se to ale bez zmatků, podle šéfa Cermatu Miroslava Krejčího došly některé přihlášky víckrát. „Devět set přihlášek bylo duplicitních. Jednalo se například o opravy, někteří lidé ale také podávali přihlášky chybně,“ řekl.

Problémy měli uchazeči například u SPŠ a SOŠ Dvůr Králové nad Labem. Ta uvedla do povinných příloh i potvrzení o dokončení povinné školní docházky, tu za sebou letošní deváťáci ale ještě nemají a někteří rodiče si nevěděli s přihláškou rady. „Volal nám jeden tatínek, že se bojí, že přihláška neodejde a jeho syn by mohl být vyškrtnutý,“ vylíčila iDNES.cz zástupkyně ředitele školy Monika Štodtová.

„K ničemu takovému určitě nedojde, rodičům jsme doporučili přiložit ještě jednou výpis známek z osmé a deváté třídy, aby přihláška v pořádku dorazila,“ dodala.

Podle mluvčí Cermatu Jany Patákové by přihláška byla v pořádku i bez přílohy. „Potvrzení o dokončení povinné školní docházky je samozřejmě povinná příloha, dokládá se ale až v září 2024,“ vysvětlila.

Další problém měl další z tatínků, který letos přihlašuje svého syna na střední školu, Robert O. „Školu na prvním místě se mi podařilo správně vyplnit a přiložit i výpis z vysvědčení, jako druhou možnost si můj syn zvolil Gymnázium Elišky Krásnohorské v Praze. Vedle výpisu jsem měl povinně přiložit ještě diplomy z vědomostních olympiád a potvrzení o změně pracovní schopnosti,“ řekl.

Háček je v tom, že Robertův syn ani jedno nemá. „Můj syn nebyl na vědomostních olympiádách, a tak nemáme co dodat. Co by u dítěte znamenala změna pracovní schopnosti nevím, ale syn nemá dyslexii ani žádné jiné poruchy. Bál jsem se, že bez příloh mě systém nepustí dál,“ dodal.

Mluvčí Cermatu Patáková rodiče uklidňuje, že přihlášce nic v cestě nestojí. „Tyto položky by měly být nepovinné a k přihlášce doložitelné až po obdržení diplomu. Ale přihláška půjde odeslat i bez povinných příloh. Pokud bude ředitel trvat na doložení jakékoliv přílohy, měl by zákonné zástupce konkrétně oslovit a domluvit s nimi doložení,“ objasnila.

Patáková doplnila, že uchazeči o studium na střední škole se v případě nejasností s přihláškami v DIPSY mohou obracet na ministerstvo. „Rodiče se mohou obracet na Helplinku MŠMT 771 230 700,“ zdůraznila.

Na střední školy by se letos mělo podle ministerstva hlásit až 106 000 žáků devátých tříd základních škol a tisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo dospělých uchazečů, kteří se hlásí do dálkového či večerního studia. Krejčí dříve řekl, že se počítá zhruba se 120 000 uchazeči.

Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se konají 12. a 15. dubna, pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 16. a 17. dubna.