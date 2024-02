Bek neposune termín pro přihlášky na střední školy. Omezil by totiž ředitele

Termín pro podávání přihlášek na střední školy zůstává stejný. Ministr školství Mikuláš Bek v úterý dopoledne rozhodl, že přihlášky bude možné elektronicky i papírově podat jen do 20. února. Do úterý odeslalo elektronické přihlášky více než 20 tisíc uchazečů. Prodloužení termínu by znamenalo problémy pro střední školy.

Školám by se naopak zkrátil termín, ve kterém mohou přihlášky zadávat do systému DIPSY, kontrolovat a případně uchazeče kontaktovat. Zejména musí také ředitelé škol, případně jejich zástupci a asistenti, do elektronického centrálního systému zadávat i ty přihlášky, které uchazeči podají papírovou formou. Celkem na to mají pět dní v četně víkendu Další dva dny jsou pak vyhrazené pro další kontroly.

Podle předsedy Unie školských asociací ČR - CZESHA Jiřího Zajíčka je rozhodnutí ministerstva dobrou zprávou. „Je to od pana ministra rozumný krok. Ta prodleva při spouštění systému nebyla zase tak dlouhá, samotné elektronické podání je otázkou několika minut a prostor do 20. února je dostatečný, takže to uchazeče ani jejich rodiče nikterak zásadně neomezí,“ míní.

„Už nyní je v systému hromada přihlášek, takže se zdá, že tomu nic nebrání. Navíc v případě, že by se termín pro podávání přihlášek posunul, znamenalo by to posun v celém harmonogramu přijímacího řízení, a to by teprve mohl být problém,“ dodal Zajíček.

Ponechání původního termínu vítá i Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií. „Je to rozumné, dva dny zdržení opravdu v tom několikatýdenním úseku nehrají skoro žádnou roli. Z minulých let máme stejně zkušenost, že rodiče dětí nosili přihlášky na danou školu na poslední chvíli, takže by se jim případným posunutím koncového termínu ještě prodloužila doba otálet. Prodloužení by působilo akorát problémy,“ říká Schejbalová.

Přestože se přihlášky podávají v době, kdy děti z části republiky do lavic kvůli jarním prázdninám neusedají, základní školy nabízejí rodičům pomocnou ruku při vyplňování přihlášek i samotném podávání.

Ti o to podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce mají zájem. „Fungovalo to už v přípravné fázi a základní školy v tom ve velkém pokračují i teď. Pokud si rodič není jistý, na základní škole je většinou někdo konkrétně určený, který mu s administrativou pomůže. A prázdniny jsou jenom týden, takže ve zbylých dnech do 20. února se času najde dost,“ potvrzuje Zajíc s tím, že ani on nevidí v neprodloužení termínu podávání přihlášek problém.

Systém DIPSY se měl pro uchazeče o studium na střední škole spustit ve čtvrtek 1. února, kvůli chybě byl start o den posunutý. Přesto Češi důvěru v digitální přihlášky neztratili a skrze systém poslalo přihlášku už víc než dvacet tisíc uchazečů.

Na střední školy by se letos mělo podle ministerstva hlásit až 106 000 žáků devátých tříd základních škol a tisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo dospělých uchazečů, kteří se hlásí do dálkového či večerního studia. Krejčí dříve řekl, že se počítá zhruba se 120 000 uchazeči.

Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se konají 12. a 15. dubna, pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 16. a 17. dubna.