Bek poslal na Cermat kontrolu, i kvůli odměnám pro nezletilého syna ředitele

Ministr školství Mikuláš Bek posílá do Cermatu kontrolu kvůli hospodaření za posledních deset let. Reaguje tak na práci syna ředitele organizace Miroslava Krejčího na projektech Cermatu, za které dostává plat. Podle Krejčího je to v pořádku.