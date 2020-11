Zeman na Hradě vyjádřil podporu policistům. Pak přijal ministra obrany

Miloš Zeman přijal policejního prezidenta Jana Švejdara ve středu ve dvě odpoledne. O setkání informoval na Twitteru mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Ten ještě před začátkem jednání pro iDNES.cz napsal, že Zeman chce na schůzce vyjádřit podporu policistům za nasazení v době epidemie.



Pražský hrad, právě teď. Prezident republiky Miloš Zeman přijal na Pražském hradě policejního prezidenta Jana Švejdara.

„Pan prezident se zajímal o současné problémy policie související především s koronavirovou pandemií. Tématem rozhovoru byly také možnosti policie v pomoci zdravotnictví jako například trasování kontaktů či zapojení policistů do služeb v nemocnicích. Na řadu přišly i otázky rozpočtu policie na příští rok,” napsala po schůzce mluvčí policejního prezidenta Kateřina Rendlová.



Na Hrad po policejním prezidentovi zamířil i ministr obrany Lubomír Metnar. „Pana prezidenta za chvíli na schůzce detailně seznámím s rozpočtovými potřebami resortu obrany a stavem strategických modernizačních projektů, včetně zapojení českých firem,“ informoval ministr Metnar na twitterovém účtu.

Pražský hrad, právě teď. Prezident republiky Miloš Zeman přijal na Pražském hradě na jeho žádost ministra obrany Lubomíra Metnara.

„Na Hradě jsem pana prezidenta detailně informoval o skladbě obranného rozpočtu pro příští rok a vysvětlil mu nutnost udržet ho ve výši schválené vládou, to je 85,4 miliard korun. Současně jsem mu popsal, jak by škrt 10 miliard výrazně narušil modernizaci armády a probíhající velké projekty. Tratil by na tom i český obranný průmysl, který dlouhodobě podporujeme a je do velkých armádních zakázek výrazně zapojen. Jsem rád, že pan prezident návrh rozpočtu podpořil,“ řekl po jednání s prezidentem pro iDNES ministr obrany Metnar.

Nedostatek personálu nahrazují policisté

Policisté v současné době pomáhají v nemocnicích. Sedm policistů z obvodních oddělení v Plzeňském kraji vypomáhá třeba ve Stodské nemocnici, kde mají nedostatek personálu. Jsou k dispozici zdravotním sestrám hlavně u covidových lůžek. Nasazení budou po dobu nouzového stavu.



„Nemocnice kraje se potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Zrodil se nápad, že vlastně pořádkoví policisté mají odpovídající kvalifikaci a proto jsme se domluvili, že policie k tomuto účelu vyčlení šest až osm policistů. Na spolupráci jsme se domluvili velmi rychle, během čtyř dnů. Připravila se smlouva a v tuto chvíli už pracují ve Stodské nemocnici,“ uvedla náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová.

Šest policistů vypomáhá i na na covidových jednotkách českolipské nemocnice. Na základě dohody o výpomoci ve zdravotnickém zařízení budou slouží ve 12 hodinových směnách v pracovní dny i o víkendech.