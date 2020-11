Svoboda nesouvisí s epidemií. Roušky nosí nebo zavádí všude, řekl Zeman

„Svoboda nemá příliš společného s epidemií. Pouze takzvaní antirouškaři tvrdí, že jejich svoboda je omezena nošením roušek. Dostávám pravidelně zprávy ze všech zemí světa o postupu epidemie a součástí těchto zpráv je urychlené zavádění roušek tam, kde ještě nebyly. Případně zpřísňování podmínek pro jejich nošení,“ uvedl prezident v rozhovoru.

Svoboda a demokracie tím podle Zemana v Česku není ohrožena. Zároveň ale podle něj platí, že svobodný je ten, kdo chce být svobodný. „Jsou lidé, kteří trpí stádními instinkty a jdou si zahulákat na náměstí, aby měli pocit, že patří k nějakému širšímu celku. Hulákání ale není svoboda.“



Stávající opatření jsou prezidentovi nepříjemná, protože nemůže jezdit na své tradiční výjezdy za občany, jsou ale podle něj nutná. „Uvědomme si, že v našich dějinách byly mnohé horší situace, než jsou ty dnešní a já jsem optimista, takže věřím, že epidemie do několika měsíců skončí,“ predikoval.

Kdo na Národní tehdy chyběl, trapně to teď dohání

Letošní 31. výročí událostí 17. listopadu 1989 si Zeman, jako již v posledních letech tradičně, připomněl tichou vzpomínkou na zámku v Lánech. „Na jednom mítinku jsem kdysi dostal od jednoho uměleckého kováře krásný dvojsvícen, v jehož prostředku je vytepaná nádherná růže. Už minulý rok, jakož i letos, vždycky svícen zapálím a to je moje vzpomínka,“ vysvětlil Zeman.

„Lidé, kteří se účastnili 17. listopadu, mohou s potěšením vzpomínat, zatímco lidé, kteří tam nebyli a teď to trapně dohání, se určitě budou motat na nejrůznějších shromážděních,“ dodal.

Zeman také tvrdí, že bychom měli být kvůli naší minulosti k omezování svobody vnímavější. „I když si nejsem jist, že některé slabší povahy to nebudou naopak vítat,“ poznamenal prezident.



Ortézu sundá za 14 dní

Nástupu totality v západních zemí se prý neobává. „Že jsou tu pseudoelitářské skupinky považující svůj názor nejenom za jediný správný, ale i jediný možný a hlasatelný, to je pravda a můžeme v tom i vidět drobné zárodky totality. Že by se ale třeba Mikuláš Minář stal diktátorem? To by musel nejprve vyhrát volby a toho bohdá nebude,“ uvedl.

Zeman se nyní těší, že už brzy nebude muset nosit ortézu. Tu má od srpnové operace zlomené ruky. „Snad konečně za 14 dní mi ji sundají, i když mi slibovali, že to bude dřív. Hlavně ale, že to někdy bude.“

Následně také poznamenal, že ho stále trápí polyfunkční neuropatie dolních končetin. „Pokud jde o nohy, to bylo vidět i při mém projevu v Poslanecké sněmovně, že potřebuji, aby mě někdo vedl, ale doufám, že časem se vrátím k hůlce,“ věří.

VIDEO: Zeman ve Sněmovně podpořil návrh rozpočtu na příští rok