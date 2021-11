Prezident Zeman by měl zůstat v péči lékařů, doporučilo lékařské konzilium

Prezident Miloš Zeman by měl zůstat v péči lékařů. České televizi to ve čtvrtek řekl šéf jeho lékařského konzilia, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Připustil možnost, že by Zeman mohl na krátkou dobu opustit nemocnici, například aby jmenoval předsedu ODS Petra Fialu premiérem. Domácí léčbu ale nedoporučil.