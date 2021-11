Fiala představí prezidentovi Zemanovi, koho chce mít ve své nové vládě

Schůzka je naplánována na 16:00 a teprve po ní chce Fiala jména těch, s nimiž počítá do vlády, oficiálně představit veřejnosti. Na nové vládě se domluvili politici ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN a vládní koalice se bude opírat o 108 poslanců ve Sněmovně.

„V tomto okamžiku je to především téma jmenování Petra Fialy premiérem,“ řekl Zeman 5. listopadu v rozhovoru pro Frekvenci 1 v prvním rozhovoru poté, co byl den po volbách ze zámku v Lánech převezen do Ústřední vojenské nemocnice.

Teprve v pondělí byl prezident, který se podle člena jeho lékařského konzilia Pavla Pafka léčí s cirhózou jater, převezen na oddělení dlouhodobé péče.

Fiala, kterého prezident Zeman pověřil jednáním o nové vládě, doufá, že schůzka se Zemanem přinese konkrétní harmonogram dalšího postupu směřujícího ke jmenování vlády.

Ministra musí ještě schválit fórum Pirátů

Poslední otazník je nad pozicí nového ministra odpovědného za legislativu. Do vlády odmítl jít šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. I jméno jeho náhradníka bude muset schválit celostátní fórum Pirátů.

Podle CNN Prima News by tuto pozici mohl získat 47letý advokát Michal Šalomoun. Dříve za Piráty neúspěšně kandidoval jako nestraník do Evropského parlamentu a Senátu. V minulosti byl v zastupitelstvu Třebíče za Věci veřejné.

Server Česká justice zmínil kromě Šalomouna jako dalšího možného kandidáta na ministra pro legislativu ústavního právníka Ondřeje Preusse.

Zemana mluvil o jmenování vlády v Lánech

„Já ze své strany udělám vše pro to, aby tato nová vláda vznikla co nejrychleji. Samozřejmě některé oficiality bude zapotřebí omezit, například tuto vládu jmenuji v Lánech, nikoliv na Hradě,“ uvedl prezident v rozhovoru pro Frekvenci 1.

Další rozhovor s prezidentem Zemanem odvysílá večer od 20:00 televize Nova. Rozhovor bude předtočený, ještě před jednáním prezidenta s Fialou.