Zastropování cen je nesmysl, k lidem jsme nasměrovali 74 miliard, říká Fiala

„Když zastropujete ceny, tak to někdo musí zaplatit,“ zdůraznil Fiala. A zaplatila by to podle něj střední třída.

„My jsme od začátku roku nasměřovali k lidem, právě proto, aby si mohli poradit s těmi ekonomickými obtížemi, s energiemi a dalšími věcmi, 74 miliard korun,“ říká také Fiala ve třetím pokračování Otázek a odpovědi předsedy vlády Petra Fialy z Kramářovy vily, které zveřejnil na Facebooku. Dodal, že těch 74 miliard šlo k těm, kteří to nejvíc potřebují.

Petr Fiala @P_Fiala Milí přátelé, mám pro vás třetí díl Otázek a odpovědí. Věnuji se v něm hlavně otázkám ohledně ekonomické a sociální politiky naší vlády. Budu rád, když se podíváte. https://t.co/5UHETfAmzT oblíbit odpovědět

Vláda tak například zvýšila životní minimum o 10 procent a navrhla snížení spotřební daně u benzinu a nafty o 1,50 Kč. To ještě bude muset schválit Parlament. „Snížení spotřební daně u nafty o 1,50 Kč znamená snížení na nejnižší povolenou hranici ze strany Evropské unie,“ zdůraznil Fiala.

Babišovy návrhy by zvýšily schodek o 200 miliard, odhadl předseda vlády

Ohradil se proti návrhům svého předchůdce v čele vlády. „Návrhy Andreje Babiše by znamenaly prohloubení deficitu o 200 miliard korun,“ řekl předseda vlády a občanských demokratů.

Babiš navrhl 12 opatření proti chudobě, která by podle něj významně pomohla občanům s drahotou. Důchodci by podle něj měli dostat mimořádný příspěvek ve výši 6 000 korun nad rámec zvyšování důchodů kvůli inflaci, s ním vláda ještě jednou letos počítá.

Babiš navrhuje také zvýšení rodičovského příspěvku z 300 na 400 tisíc korun s pravidelnou valorizací. Vládní koalice o zvýšení rodičovského příspěvku také diskutuje, zatím se ale neshodla.

Šéf ANO také navrhl zvýšení příspěvku na mobilitu z 550 na 2 000 korun měsíčně, vrácení slevy na jízdném pro seniory a studenty na původní úroveň či zvýšení životního a existenčního minima o 20 procent.

Babiš požaduje také odpuštění poplatků občanům a zaměstnavatelům za obnovitelné zdroje. Navrhl, aby Česko prosazovalo na Evropské radě zastropování cen emisních povolenek a aby stát letos nevybíral žádnou DPH na elektřinu, plyn a topení.

Chce rovněž zastropování cen pohonných hmot na maximálně 36 korun za litr formou snížení DPH nebo spotřební daně, nákup plynu prostřednictvím distributorů na alespoň tři měsíce se státní garancí dorovnání cenového rozdílu, snížení DPH u základních potravin z 15 procent na nulu, zastropování cen základních potravin i zvýšení platů státních zaměstnanců.