ANO navrhne ve Sněmovně dočasně nulovou DPH u energií a pohonných hmot

Je to součást dvanáctibodového plánu, který představil šéf hnutí a bývalý premiér Andrej Babiš již začátkem dubna. Mimořádná schůze by se měla uskutečnit začátkem května. Přesné datum ještě není známo.

Poukázala na stále rostoucí inflaci a zdražování. „Jediné, co se vládě zatím podařilo snížit, jsou reálné platy,“ řekla Schillerová. Zpochybnila i tvrzení premiéra Petra Fialy, že jeho vláda už kvůli růstu cen k lidem nasměřovala 74 miliard korun. „Kéž by to byla pravda,“ řekla Schillerová.

Střední třída začíná být v ohrožení, říká exministryně financí

Hnutí ANO podle ní volá po plošném opatření, které by pomohlo všem. K takovému postupu se kloní 24 členských států Evropské unie, argumentuje. „Střední třída začíná být v ohrožení,“ prohlásila.

„My jsme od začátku roku nasměřovali k lidem, právě proto, aby si mohli poradit s těmi ekonomickými obtížemi, s energiemi a dalšími věcmi, 74 miliard korun,“ říká Fiala ve třetím pokračování Otázek a odpovědi předsedy vlády Petra Fialy z Kramářovy vily, které zveřejnil na Facebooku.

Vláda Petra Fialy navrhuje snížení spotřební daně na benzín a naftu o 1,50 Kč na litr. Má to platit zatím čtyři měsíce - od června do konce září. Schválit to ještě musí parlament. „Snížení spotřební daně u nafty o 1,50 Kč znamená snížení na nejnižší povolenou hranici ze strany Evropské unie,“ uvedl Fiala.