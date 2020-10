Je to nesmysl, odmítl premiér Babiš návrh registrovat hosty v hospodách

19:47 , aktualizováno 22:04

Premiér Andrej Babiš odmítl v debatě lídrů stran v České televizi, aby se v restauracích registrovali hosté, tak jak to ve Sněmovně oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula. „Je to nesmysl, bylo to vytržené v kontextu,“ tvrdí Babiš. Proti tomu se ohradil předseda Pirátů Ivan Bartoš. Upozornil premiéra, že nic z kontextu vytrženo nebylo.