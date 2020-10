Krajské i senátní volby se blíží. Kroužkujte s rozmyslem a hlavně správně

1 Kdy a kde se volí?

Již od středy mohli lidé začít volit do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Tato možnost se ale vztahovala jen na občany v karanténě kvůli nemoci covid-19. Ve čtvrtek a v pátek pak mobilní komise s urnami objedou domy pro seniory a další pečovatelská zařízení v karanténě. Další lidé v karanténě, kteří si o to telefonicky požádají, navštíví komise v pátek a v sobotu.

Hlasování pro většinu oprávněných voličů startuje v pátek 2. října, kdy se ve 14:00 otevřou volební místnosti napříč republikou a zavřou se ve 22:00. V sobotu mohou lidé přijít volit od 8 do 14 hodin.



Hlasovací lístky pro volby krajských zastupitelů jsou šedé barvy. Tam, kde se volby konají společně se senátními, si voliči musí dát pozor a vložit hlasovací lístky do správných obálek podle toho, o jakou volbu se jedná.



Volby do Senátu jsou na rozdíl od krajských voleb dvoukolové. V prvním kole, které se koná společně s krajskými volbami, mají hlasovací lístky do Senátu žlutou barvu. Stejné barvy je i úřední obálka, do níž se vybraný hlasovací lístek vkládá.

Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. To se uskuteční ve dnech 9. a 10. října.



Kde se volí do Senátu (číslo volebního obvodu):

Cheb (3), Louny (6) Plzeň-město (9), Strakonice (12), Pelhřimov (15), Příbram (18), Praha 5 (21), Praha 9 (24), Praha 1 (27), Kladno (30), Děčín (33), Česká Lípa (36), Trutnov (39), Kolín (42), Hradec Králové (45), Rychnov nad Kněžnou (48), Žďár nad Sázavou (51), Znojmo (54), Vyškov (57), Brno-město (60), Přerov (63), Olomouc (66), Frýdek-Místek (69), Ostrava-město (72), Karviná (75), Zlín (78), Uherské Hradiště (81)

2 Kdo smí volit?

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, kde se volby konají. Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků. Tyto podmínky jsou společné pro krajské i senátní volby.

Volič, který nebude v době voleb ve svém volebním okrsku či obvodu, může úřady požádat o vydání voličského průkazu. V případě krajských voleb se průkaz vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny.

Opravňuje ho poté volit i v jiné obci, než kde má trvalé bydliště, zároveň se ale musí jednat o stejný kraj. V jiném hlasovat nemůže.

U voleb do Senátu pak může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do třetiny Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

3 Jak hlasovat v krajských volbách?

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů mají šedou barvu a jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém lístku je uvedeno číslo určené losem, přičemž dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť většina kandidujících stran, hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích.

Lístky jsou distribuovány voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb. Pokud jsou poškozené, ztratí se nebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.



Aby mohl volič hlasovat, musí po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. Po splnění této podmínky obdrží úřední obálku šedé barvy a vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, tedy za připravenou plentu. Jinde hlasovat nemůže.

Zde pak vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek (stejné šedé barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, hnutí či koalici, pro kterou se rozhodl.



V krajských volbách mohou voliči navíc kroužkovat pořadová čísla až čtyř kandidátů na témže hlasovacím lístku, kterým dávají přednost. Lístek s více zakroužkovanými kandidáty je platný, k preferenčním hlasům se však nepřihlíží; takový hlasovací lístek se počítá ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice jako celku. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Za neplatný hlas bude počítán i ten, který nebude vložen ve správné úřední obálce (pro krajské volby šedá barva). Neplatný je i v případě, kdy je v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

4 Jak hlasovat v senátních volbách?

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.

Lístky voliči obdrží nejpozději tři dny přede dnem voleb. Pokud jsou poškozené, ztratily se nebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.



Ve druhém kole voliči vybírají mezi dvěmi kandidáty, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale obdrží je přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. Hlasovací lístek a úřední obálka pro II. kolo voleb do Senátu jsou barvy šedé.

Druhé kolo senátních voleb se nekoná, pokud některý z kandidátů získal v prvním kole většinu hlasů.

Po příchodu do volební místnosti se volič musí prokázat platným občanským průkazem či cestovním, služebním nebo diplomatickým pasem České republiky. V případě neprokázání své totožnosti a státního občanství České republiky nebude moci hlasovat.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, tedy za plentu. Do úřední obálky žluté barvy vloží jeden hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Jinde než za plentou toto není možné.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené či nejsou vloženy do příslušné úřední obálky. Hlas voliče je neplatný i tehdy, pokud do obálky vloží několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něj vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.



Pokud se volič nachází ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu nebo v zahraničí (například kvůli hospitalizaci či služební cesty), jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Volit tedy nemůže. Voliči zapsaní na zvláštních seznamech voličů, tedy zejména ti s dlouhodobým pobytem v zahraničí, mohou požádat o vystavení voličského průkazu a odvolit v příslušné volební místnosti v ČR.

5 K čemu slouží voličský průkaz a jak o něj žádat?

Voličský průkaz má v případě krajských a senátních voleb jen velmi malý vliv. Zatímco u parlamentních voleb jeho vystavení znamená, že může člověk odvolit kdekoli v republice, tedy nejen v místě příslušném dle jeho trvalého bydliště, u krajských a senátních voleb je možnost přesunu voliče omezeno maximálně na jiný okrsek v témže kraji, respektive volebním obvodu.

V případě senátních voleb slouží voličský průkaz také lidem, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí. Ti však musí přijet odvolit do České republiky, volba „na dálku“ na zastupitelských úřadech není v případě senátních voleb možná. Tito lidé o voličský průkaz žádají na příslušném úřadu dle svého trvalého bydliště, v případě, že trvalý pobyt v ČR nemají a chtějí se voleb zúčastnit, sami si volí obvod, v němž chtějí hlasovat. V případě druhé kola senátní volby se vystavuje nový voličský průkaz.



Hlasování ze zahraničí není v krajských volbách možné, zájemci o volby do Senátu pak může být voličský průkaz vystaven za předpokladu, že je zaregistrován ve zvláštním volebním seznamu, který spravuje český zastupitelský úřad v zemi, kde žije.



Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Ta jej přiloží dle typu voleb do příslušného výpisu voličů a volič obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem a hlasovací lístky.