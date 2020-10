Střední, umělecké a jazykové školy zavře 9 krajů, zbytek zakáže aspoň zpěv

Úplný přechod na distanční výuku s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy platí od pondělí 5. října. Nezavírají se ale všechny školy ve všech krajích. Opatření platí pro každý jinak podle jejich aktuální epidemiologické situace.

Přísnější Co se kde zavírá

Opatření je platné v Praze, Středočeském, Karlovarském, Ústeckém, Pardubickém, Jihomoravském, Moravskoslezském a Zlínském kraji a také na Vysočině . Zavřená budou od pondělí i střediska volného času.



Na vysokých školách ale mohou v omezených režimech probíhat například konzultace nebo zkoušení tváří v tvář, kde bude maximálně 10 lidí. Individuálně také mohou navštívit knihovny a studovny. Laboratoře, experimenty nebo umělecká činnost může probíhat maximálně do 15 lidí. Pro mediky a další praktickou výuku mimo školy se nic nemění.

Mírnější Zakazuje se zpěv, střední školy jsou otevřené

Opatření je platné v Jihočeském, Plzeňském, Libereckém, Královéhradeckém a Olomouckém kraji. Tady i v příštím týdnu zůstanou střední školy otevřené.

Jediným protiepidemickým opatřením bude zákaz zpěvu s výjimkou mateřských škol. Na nich a na prvním stupni základních škol je povolen také tělocvik.



Přísnější omezení ovšem platí pro libereckou univerzitu, která tento týden zahájila u oborů, kde je to možné, distanční výuku. Jen na dálku se učí třeba studenti ekonomické fakulty.

Studenti jiných oborů chodí do školy, když musí pracovat v laboratořích či ateliérech nebo potřebují na konzultace či do knihovny. Možné to ale je jen ve skupinkách do 15 lidí. Zkoušky mohou probíhat po skupinách do 10 lidí.



