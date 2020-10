Krajské a senátní volby pokračují, volí klienti v zařízeních s covidem

Ministerstvo práce a sociálních věcí před týdnem evidovalo tři desítky domovů důchodců a zařízení sociálních služeb, v nichž se objevilo onemocnění covid. Uzavřeny jsou domovy důchodců v Libníči a Dobrá Voda na Českobudějovicku, dále v Polici nad Metují, Chlumci nad Cidlinou a v Úpici na Trutnovsku. Uzavřen je také Domov Horizont v Kyjově na Hodonínsku



Klienti budou moci hlasovat od 7:00 do 22:00 a po noční přestávce bude hlasování pokračovat v pátek od 7:00 do 18:00. Za voliči do domovů důchodců přijdou speciální volební komise složené z vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem. Přesný čas se hlasování se lidé dozví od zaměstnanců.

Klientům postačí podle ministerstva vnitra předložit komisi občanský průkaz a případně voličský průkaz, pokud si ho vyžádali. Hlasovací lístky, pokud je nemají, dostanou od komise. Stejně jako ostatní voliči budou moci v krajských volbách dát preferenční hlasy až čtyřem kandidátům. Volební lístek pro senátní volby se nijak neupravuje.



Krajské zastupitele si budou moci klienti vybrat v případě, pokud jsou v zařízení, které je ve stejném kraji, v němž bydlí. Podobně senátní volby se budou týkat těch, kteří bydlí v senátním obvodu, kde se hlasuje, a zároveň se v něm nachází i zařízení jejich dočasného pobytu.



Do čtvrtečních 20:00 se mají krajskému úřadu nahlásit voliči, kteří jsou kvůli koronaviru v karanténě doma a nemohli ve středu odvolit z auta na drive-in stanovištích. Za nimi přijde speciální volební komise ve standardní volební době, tedy v pátek mezi 14:00 a 22:00 nebo v sobotu mezi 8:00 a 14:00.