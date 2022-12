Prosil jsem Zemanovu dceru, že tatínek musí jít do nemocnice, vzpomíná Babiš

Mimo jiné šéf hnutí ANO v rozhovoru pro Insider řekl, že nechtěl kandidovat na prezidenta. „Rozhodnutí padlo 15. října, kdy měl přiletět pan Stropnický (Martin Stropnický pozn. red.). On nám potom zavolal, že si to rozmyslel. Původně jsme měli pět kandidátů. Nakonec na základě analýz a reflexí jsem to já,“ uvedl Babiš, který podle svých slov má na funkci prezidenta předpoklady.

Babiš si myslí, že funkce premiéra je náročnější než funkce prezidenta. „Jsem outsider,“ doplnil dále ke kandidatuře. Poté padla řeč i na vztahy s prezidentem Milošem Zemanem či na moment, kdy Babiš za ním dorazil do Lán a zanedlouho Zeman zamířil do nemocnice.

Orbán byl ze Zemana vyděšený

„Přijel jsem za ním po volbách. Mluvili jsme spolu asi půl hodiny. Nebyl na tom vůbec dobře. Myslím, že asi ve 12 hodin přišel ředitel ÚVN (Ústřední vojenské nemocnice pozn. red.) a byl plánovaný jeho převoz do nemocnice. Je pravda, že jsem za to loboval, protože on odmítal do nemocnice jít,“ popsal předseda hnutí.

Když byl v Česku maďarský premiér Viktor Orbán, který Babišovi pomáhal s kampaní v Ústí nad Labem, tak navštívil i Zemana. „Po tom mítinku jel za ním. Je pravda, že to tenkrát neproběhlo akurátně. I on byl z toho vyděšený. Na to konto jsem telefonoval Zemanově dceři a prosil ji, aby přesvědčila tatínka, že musí jít do nemocnice, že je fakt v ohrožení života,“ pokračoval Babiš s tím, že nakonec Zemana přesvědčili.

„Potom došlo k tomu nějaké střetu, že se nelíbilo, když do nemocnice šel Vondráček (Radek Vondráček pozn. red.) a něco tam podepisovali. Já jsem o tom nebyl informován. Potom se asi naštval (Zeman pozn. red.), když jsem mu osobně neřekl, že neakceptuji pověření (k sestavení vlády po sněmovních volbách v roce 2021 pozn. red.),“ řekl dále Babiš.

Předseda hnutí ANO dále poznamenal, že Zeman mu řekl, že je rád, že se rozhodl kandidovat: „Neřekl jestli mě podpoří.“ Ohledně Zemanova okolí Babiš zdůraznil, že s nimi žádný vztah neměl. „Nechci to ani komentovat. Kdybych uspěl, tak jsem řekl, kdo by tam se mnou šel,“ dodal Babiš.