Bylo to včera, nejsem blázen, hájí Vondráček svou verzi návštěvy u Zemana

Jak to tedy bylo s vaší návštěvou v nemocnici? Policie tvrdí, že vás k prezidentovi nedoprovodila.

Došel jsem k nemocnici ke vchodu, já se v té nemocnici nevyznám, takže mě přišel vyzvednout policista z útvaru ochrany prezidenta, zavedl mě na oddělení a tam už se mi věnoval pan kancléř (Vratislav Mynář pozn. red.) a spolu s ním jsme vstoupili do místnosti, ve které je umístěn pan prezident.

Takže my nejsme v rozporu. Policie mě provedla tím labyrintem nemocnice, přivedla mě na oddělení a tam už se mi věnoval pan kancléř a s ním jsem vstoupil do pokoje pana prezidenta, to znamená, my (on a police - pozn. red.) nejsme v rozporu. To už jsou takové detaily, že by mě nenapadlo, že to někdy budu s někým pitvat.

Já si jen říkám, proč by policie vydávala prohlášení, že Vás tam vůbec nevedla, když vy tvrdíte, že vedla?



Nevím, co tím sledují. Takhle jak vám to říkám, tak jsem to zažil a doufám, že už je to všechno, co k tomu budu říkat.

Takže si stojíte za tím, že máte pravdu vy i policie?

Stojím, tak já jsem tam byl, já jsem to zažil a bylo to včera, tak nejsem blázen.

Proč jste vlastně za prezidentem šel, kvůli podpisu svolání nové Sněmovny, když by se Sněmovna sešla 30. den od voleb tak jako tak?

Já myslím, že i pro občany, a já to tak cítím, je důležité, aby měl prezident aktivní roli a nejelo to tím automatem, že jenom uplyne lhůta a my se sejdeme. Je to nějaký signál do společnosti a že jsem na tu schůzku šel, tak to opravdu bylo na pozvání pana prezidenta, na jeho žádost.

Přál si, aby nedošlo ke zpochybnění jeho projevu vůle, takže to přede mnou podepíše a osobně mi to předá. A asi měl pravdu, protože už teď se objevují spekulace, že to vlastně není jeho podpis. Takže já znovu říkám, byl jsem u toho osobně a jestli někdo tvrdí opak, tak v podstatě říká, že já lžu, jinak si to nedovedu vysvětlit a nechápu, jaký bych měl motiv.

Vy jste včera říkal, že existuje fotka, kterou vyfotil v nemocnici pan Kruliš. Znamená to, že tam tedy s vámi byl přítomen i on? A že tedy existuje fotka, která dokazuje, že jste tam byli a prezident dokument před vámi podepsal?

Asi byl prozíravý pan Kruliš (šéf odboru hradního protokolu Vladimír Kruliš pozn. red.), kdyby mělo dojít k nějakému šetření, tak by měla existovat fotografie, protože jsem viděl, jak to fotí, obrátit se musíte na něj. V každém případě se jedná o fotku člověka na intenzivní péči a tam opravdu je zapotřebí přistupovat k tomu trošku lidsky, diskrétně, to není fotka na zveřejnění. To je maximálně opravdu kdyby nebylo zbytí, ale myslím, že k tomu nedojde.

Takže nebudete požadovat, aby ji Hrad zveřejnil?

Dnes jsem měl mít úplně jiný program, to mě nenapadlo, že se strhne tohle. Takže já chci ještě mluvit s panem kancléřem, ať zváží způsob komunikace v této věci, že by třeba alespoň nějakým způsobem tu fotku prezentovali, i kdyby jí nezveřejňovali, aby třeba bylo opravdu najisto postavené, že existuje. Ale pak si v duchu také říkám otázku: Opravdu žijeme v takové společnosti, že je to nutné? Že to nestačí takhle říct?