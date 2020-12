Na Silvestra udeří mrazy. V polovině ledna se zase oteplí, na horách zaprší

Na konci letošního roku a začátku toho příštího by se teploty měly dostat na hodnoty obvyklé pro toto roční období. Na Silvestra, Nový rok a o navazujícím víkendu budou přeháňky ojedinělé, od středních poloh smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty dosáhnou minus 1 až minus 6 stupňů Celsia, při zmenšené oblačnosti až minus 9 stupňů. Nejvyšší denní teploty budou minus 1 až 4 stupně Celsia.

V druhé lednové dekádě se mírně oteplí, aby na konci měsíce teploty opět klesly. Dlouhodobá průměrná teplota v Česku od 28. prosince do 24. ledna je minus 1,6 stupně Celsia.

„Po vlhkém týdnu, který právě končí, bude na přelomu tohoto roku následovat o něco sušší týden. V první polovině ledna 2021 budou srážky pozvolna přibývat,“ uvedli meteorologové. Nejvíce srážek má spadnout v polovině ledna. „Vzhledem k vyšším očekávaným teplotám budou srážky i na horách pravděpodobně dešťové,“ dodal ČHMÚ.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.

V Krkonoších je nyní 20 centimetrů sněhu

V Krkonoších v noci na sobotu slabě sněžilo. Na hřebenech Krkonoš napadlo pět centimetrů sněhu a celkem na nich leží kolem 20 centimetrů. Na horských silnicích byla ráno ujetá vrstva sněhu, řidiči by měli být při jízdě v Krkonoších opatrní. Nesouvislá vrstva ujetého sněhu ležela i na silnicích v nejvyšších partiích Orlických hor, zejména v okolí Šerlichu. Místy se mohou objevit náledí nebo zmrazky. Vyplývá to z informací silničářů, meteorologů a horské služby v kraji.

Teplota na hřebenech Krkonoš v sobotu ráno klesla k minus 10 stupňům Celsia, na Sněžce bylo minus 11 stupňů. V údolích mrzlo slaběji, například Pec pod Sněžkou měla minus pět stupňů Celsia. V ostatních oblastech Královéhradeckého kraje se teploty většinou pohybovaly slabě pod nulou.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

V sobotu by mělo být v Královéhradeckém kraji zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle se sněhovými přeháňkami. Postupně by mělo být místy skoro jasno. Teploty by se měly pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně, na horách od minus tří do minus šesti stupňů.