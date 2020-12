Štědrý den přinese ochlazení, možná i sníh. O víkendu bude kolem nuly

„Na začátku příštího týdne začne foukat čerstvý nárazový vítr, který bude snižovat pocitovou teplotu,“ okomentovala meteoroložka Marie Odstrčilová.

Na Štědrý den bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, ojediněle se může objevit i bouřka. Postupně se mohou objevit srážky sněhové. Od severozápadu se tak bude dít ve výškách nad 900 metrů a na severozápadě Čech v oblastech nad 500 metrů ve večerních hodinách.

Nejvyšší teploty dosáhnou 6 až 10 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 4 stupňů. Odpoledne se bude v Čechách ochlazovat. Vítr povane jihozápadní, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, večer se postupně změní v mírný severozápadní.

V noci na pátek bude oblačno až zataženo. Zpočátku místy, poté postupně se na většině území vyskytnou sněhové přeháňky. Pod 400 metrů se bude jednat o přeháňky smíšené nebo dešťové. Nejnižší teploty klesnou a budou se držet mezi 3 až -1 stupněm.

V pátek čekají meteorologové proměnlivou, převážně velkou oblačnost a na většině území sněhové přeháňky. Pod 400 metrů se vyskytnou i přeháňky smíšené. Večer bude ubývat srážek a oblačnosti. Teploty budou mezi 1 až 5 stupni.

V sobotu bude oblačno až polojasno, na horách místy, jinde jen ojediněle, sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou mezi 0 až -4 stupně, při malé oblačnosti dosáhnou -6 stupňů. Nejvyšší denní teploty se udrží mezi -1 až 3 stupni.

V neděli bude polojasno až skoro jasno, ojediněle mrznoucí mlhy. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou v rozmezí od -2 do -6 stupňů, při sněhové pokrývce spadnou až na -8 stupňů. Nejvyšší denní teploty pak vyšplhají od -2 až do 2 stupňů. Mírný jihozápadní až jižní vítr se bude během dne měnit na jihovýchodní a bude zesilovat na čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.

V pondělí bude zataženo až oblačno, ojediněle déšť nebo déšť se sněhem, a to i mrznoucí. Nejnižší noční teploty budou v rozmezí -2 až -6 stupňů, nejvyšší denní od 2 až do 6 stupňů, na západě Čech kolem nuly. Čerstvý jihovýchodní vítr bude místy nárazový, dosahovat může 15 až 20 metrů za sekundu, tedy až 70 metrů za hodinu.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka hlásí oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Místy déšť nebo přeháňky, od vyšších poloh srážky sněhové. Nejnižší noční teploty se udrží mezi 5 až 0 stupňů, v západní polovině území od 0 do -5 stupňů. Nejvyšší denní teploty se budou šplhat od 3 až do 7 stupňů, na západě až 1 stupně.

Rekord za posledních 30 let pro 23. prosince překonaly ve středu tři desítky stanic. Přes den bylo 8 až 12 stupňů Celsia, na horách dosahovaly teploty kolem čtyř až pěti stupňů. Na mnoha místech tál sníh. Teploty tak byly v průměru o osm stupňů vyšší než je dlouhodobý průměr.

