Teploty kolem nuly, sněží a vzniká ledovka. Jak vypadá situace na silnicích

V úterý má být podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zataženo se sněžením. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od nula do tří stupňů Celsia, na horách od minus dvou do jednoho stupně Celsia.

Mohou se také vyskytnout nárazy větru okolo 55 kilometrů v hodině. Během dne očekávají meteorologové na většině území kraje sněžení. Na některých místech se také mohou vyskytnout mrznoucí mlhy. S vydatným sněžením počítají meteorologové i v dalších dnech.

Od pondělí také platí výstraha o silném větru s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h), který se vyskytne v úterý na západě území, zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji. Dále pak v noci na čtvrtek a ve čtvrtek ráno a dopoledne v jihozápadní polovině ČR včetně Libereckého kraje, kraje Vysočina a Znojemska.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Dnešek přinese poměrně hodně srážek, které budou většinou sněhové a vydatné. Může připadnout i kolem 15 cm nového sněhu (obr.1). Teploty až+3 °C (obr.2.), takže zde sněžení může přechodně přejít do deště se sněhem. Vítr může v nárazech dosahovat kolem 18 m/s. (obr.3). https://t.co/bJOc6bvpAD oblíbit odpovědět

Při čerstvém větru a sněžení se až do čtvrtka budou zejména od vyšších poloh vytvářet sněhové jazyky, v noci na čtvrtek a ve čtvrtek na horách v Čechách i závěje. Na horách v Čechách očekáváme místy i přes 15 cm nového sněhu za 12 hodin.

V nižších polohách Čech se vzhledem k odpoledním úterním teplotám nad bodem mrazu a přechodně i dešťovým srážkám bude v úterý večer a v noci na středu při poklesu teplot místy vytvářet náledí a zmrazky.

S nízkými teplotami souvisí také doprava. Na mnoha silnicích bylo náledí ošetřeno posypem, přesto byly v Libereckém a Karlovarském kraji preventivně uzavřeny některé silnice. Řidiči by měli být opatrní také v Jihomoravském, Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji.

Středočeský kraj

Hlavní silniční tahy ve Středočeském kraji jsou sjízdné bez omezení. Všechny dálnice na území kraje jsou suché a holé, výjimkou je dálnice D5, která je mokrá po chemickém ošetření, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné některé silnice na Kladensku nebo Příbramsku a silnice druhé a třetí třídy na Benešovsku, Berounsku, Kladensku, Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku, Rakovnicku a v okolí Prahy.

Jihomoravský kraj

Také na většině jihomoravských silnic si v úterý musí dát řidiči pozor. Správa a údržba silnic na svém webu doporučuje zvýšenou opatrnost, hlavně na silnicích druhé a třetí třídy v Brně, na Brněnsku, Břeclavsku, Hodonínsku a Vyškovsku. Na některých z nich hrozí vznik námrazy. Teploty v kraji se pohybují od minus čtyř do minus sedmi stupňů Celsia.

Jihomoravské dálnice jsou většinou sjízdné bez omezení. Zvýšenou opatrnost doporučují silničáři v úseku dálnice D1 mezi 141,5. a 188,5. kilometrem.

V Brně s ohledem na povětrnostní podmínky v 1:30 ráno vyjely do ulic všechny sypače Brněnských komunikaci. „Výjezd byl ukončen ve 4:45. Veškeré komunikace na území města Brna, které jsou v naší správě, jsou v těchto chvílích po chemickém ošetření plně sjízdné,“ uvedl provozní ředitel Jan Klištinec.

Podle meteorologů má být v úterý zataženo a odpoledne může i sněžit. Sněhové přeháňky lze očekávat i v noci na středu.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji mrzne, i když je výrazně tepleji než v pondělí. Teploty se pohybují od dvou do sedmi stupňů pod nulou. Hlavní tahy v kraji jsou většinou holé a po chemickém ošetření vlhké. Opatrní by měli být motoristé na mostech. Na silnicích nižších tříd, hlavně v horách, leží ujetá vrstva zledovatělého sněhu. Meteorologové ale očekávají sněžení, na horách vydatnější. Úklid sněhu bude komplikovat vítr, který bude v horách přesahovat 70 kilometrů v hodině.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Silničáři v Libereckém kraji preventivně uzavřeli v úterý v 05:00 ráno pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny frekventovanou silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Meteorologové očekávají sněžení provázené silným větrem, v horách se tak mohou tvořit sněhové jazyky a závěje a kamiony by tam pak mohly mít problémy vyjet stoupání na Kořenov a Harrachov. Uzavírka potrvá do odvolání. Zatím je situace v klidu, potvrdila dispečerka společnosti Silnice LK.

Silnice do Polska přes Harrachov se v posledních letech preventivně pro kamiony zavírá při každém silnějším sněžení. Výjimku mají autobusy, které na Harrachov projedou. K zablokování frekventované trasy o Polska stačí jediný kamion uvízlý v kopci.

„Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu,“ řekl ČTK Eduard Bark, provozní technik společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti. K cestě do Polska doporučuje řidičům kamionů využít silnici I/35 a hraniční přechod v Hrádku nad Nisou.

Pro kamiony nad šest tun je od minulé středy uzavřená také silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku do Raspenavy na Liberecku. Silnice se jen pluhuje a jako posyp tam mohou silničáři použít jenom písek nebo drť a povrch je teď zledovatělý. Kamiony mířící do Raspenavy, Hejnic či Lázní Libverda mohou využít silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky a je bez problémů sjízdná.

Zlínský kraj

Náledí se může tvořit i na Vsetínsku silničáři varují i před mrznoucími mlhami. Vozovky ve vyšších polohách Beskyd pokrývá slabá uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Silnice v ostatních částech Zlínského kraje, tedy na Zlínsku, Uherskohradišťsku a Kroměřížsku, jsou většinou holé, suché a vymrzlé.

Ústecký kraj

Se zvýšenou opatrností by v úterý měli jezdit řidiči na některých silnicích v Ústeckém kraji. Obzvlášť ve vyšších polohách se tvoří ledovka, silničáři ji ošetřili posypem. Na horách se mohou během dne místy tvořit sněhové jazyky, večer náledí.

Kraj Vysočina

Na silnicích druhé a třetí třídy na Vysočině je hlavně v lesních úsecích zledovatělá vrstva sněhu posypaná drtí. Solené hlavní tahy jsou vymrzlé a suché, uvedl dispečer krajské správy a údržby. V noci na dnešek byl v kraji až desetistupňový mráz. Přes den začne podle meteorologů sněžit, na silnicích mohou být večer místy sněhové jazyky.

„Zatím výrazně nefouká, ale čekáme, že v úterý od severozápadu přijde fronta, že začneme jezdit,“ řekl dispečer před 06:30.

Moravskoslezský kraj

Na některých silnicích hlavně v horách jsou v Moravskoslezském kraji zbytky sněhu, jinde jsou vozovky vymrzlé. Silničáři zejména v těchto úsecích nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti.

Ve vyšších polohách v Beskydech je na silnicích slabá vrstva sněhu krytá posypem. Jinde na Frýdecko-Místecku jsou vozovky suché a vymrzlé, stejně jako na Opavsku, kde může být může být ve vyšších polohách zajetá zledovatělá vrstva sněhu. Na Bruntálsku jsou některé silnice mokré po chemickém ošetření.

Na silnici I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech v úseku mezi obcí Ostravice a osadou Hlavatá patřící k obci Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Pardubický kraj

Na silnicích v Pardubickém kraji už zůstává sníh jen výjimečně. Ve výše položených oblastech a v místech, kde se nesolí, tvoří na vozovkách uježděnou vrstvu. Někde může být i zledovatělý upozorňují silničáři.

Řidiči by měli být opatrní zvláště v okolí Lanškrouna, kde sněhová vrstva přetrvává v lesních úsecích, v nižších polohách je místy zledovatělá. Vozovka pod sněhem je na státní silnici I/11 přes Suchý Vrch. Uježděný sníh pokrývá cesty v oblasti Žamberka a v Železných horách, kde se používá inertní posyp.

Ráno bylo v Pardubickém kraji většinou oblačno, na Svitavsku foukal nárazový vítr. Teploty se pohybovaly od minus osmi stupňů po bod mrazu.

Královéhradecký kraj

Na nesolených silnicích v Krkonoších leží vrstva zledovatělého sněhu krytá posypem. Ujetý sníh leží i na silnicích na Rychnovsku a Náchodsku. Dopoledne má do Královéhradeckého kraje přijít od severozápadu sněžení, které může být na horách i vydatnější. Na silnicích by se mohly tvořit sněhové jazyky, uvedli silničáři a meteorologové.

V nižších polohách kraje se v úterý čeká přechodně i déšť se sněhem nebo déšť. Odpoledne by se mohlo objevit na silnicích náledí. Teploty by se měly pohybovat kolem nuly. v úterý ráno teploty v kraji klesly k minus třem až k minus šesti stupňům Celsia, na Sněžce bylo minus osm stupňů.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #snihnahorach Výška sněhu (11. 1.). Na hřebenech Krkonoš a Jeseníků leží až 60 cm sněhu. V nejvyšších polohách Šumavy a Jizerských hor kolem 40 cm, v Krušných horách kolem 30 cm. V Orlických horách a nejvyšších polohách Beskyd přes 20 cm. Na Vysočině zpravidla kolem 15 cm. https://t.co/9auXrE2EFq oblíbit odpovědět

Karlovarský kraj

Krajští silničáři na žádost policistů uzavřeli silnici ze Šemnice do Andělské Hory. Policie rozhodla o jejím uzavření kvůli souvislé vrstvě ledu. Omezení na silnici třetí třídy bude platit do odvolání, informoval náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jan Bureš.

„Každoročně máme v Karlovarském kraji několik úseků silnic, které nejsou řidiči příliš využívané, jejich profil je zvlášť v zimě pro běžný provoz nebezpečný, a proto silničáři tyto úseky neudržují. To platí i pro komunikaci ze Šemnice do Andělské Hory, která je nyní pokryta vrstvou ledu, navíc od Andělské hory silnice prudce klesá a je lemovaná příkrými srázy. Často si tudy zkracují cestu kamiony mířící do stáčírny minerálních vod v Kyselce a právě jim hrozí riziko, že sjedou mimo vozovku,“ popsal situaci Bureš.

Silnici nelze udržovat chemickými prostředky, a to kvůli ochraně přírody, protože leží na hranici chráněné krajinné oblasti.

V Karlovarském kraji jsou bez zimní údržby většinou silnice ve vyšších polohách, zejména v Krušných horách. Jde například o cesty v okolí Přebuzi nebo Božího Daru. Neudržují se také některé málo významné místní komunikace v nižších polohách.

V Karlovarském kraji už druhým dnem mrzne a teploty klesaly v pondělí i k minus 15 stupňům. V úterý se sice částečně oteplilo, ale teploty jsou stále několik stupňů pod nulou, navíc meteorologové předpovídají sněžení.

Olomoucký kraj

Ředitelství silnic a dálnic pro Olomoucký kraj na Twitteru informovalo, že krajské silnice jsou bez problémů sjízdné. Dokonce i vysoko položená silnice I/44 přes Jeseníky zůstává bezproblémově použitelná pro všechny kategorie vozidel.

ŘSD Olomoucký kraj @RSD_Olomoucky Krajské silnice jsou bez problémů sjízdné. Za včerejší den bylo na vozovky I. třídy v OLK použito celkem 39 t soli a 13 508 l solanky. V rámci zimní údržby sypače ujely 789 km. Vysoko položená sil. I/44 přes Jeseníky zůstává bezproblémově použitelná pro všechny kategorie vozidel. https://t.co/cAmHXRW10i oblíbit odpovědět

Jihočeský kraj

V jihočeském kraji meteorologové očekávají sněžení, místy i srážky. I přes mrazivé počasí jsou silnice I. tříd nadále bez komplikací sjízdné. Výstraha před možným namrzáním vozovek platí zatím pouze na několika místech, převážně pak na území Šumavy, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Plzeňský kraj

V plzeňském kraji jsou silnice I. tříd ošetřené a bez komplikací sjízdné. Místy nadále platí varování před možným namrzáním vozovek. Během dne mohou řidiči očekávat občasné sněžení, ale i dešťové přeháňky. V horských oblastech hrozí místy tvorba sněhových jazyků, večer pak možného náledí.