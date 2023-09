Dělal jsem řezníka, zdravotně už to nedám. O předčasné důchody je stále zájem

Pondělí, sedm třicet ráno. Před budovou Pražské správy sociálního zabezpečení v Libni stojí fronta několika desítek lidí. Ti úplně první si prý přivstali, na místě byli už kolem čtvrt na sedm.

„Ze zkušenosti víme, že jedna žádost trvá vyřídit kolem čtyřiceti minut. Pokud někdo pracoval v zahraničí, bývá to až na dvě hodiny. To raději vstaneme dřív a budeme první na řadě,“ říká první žena stojící ve frontě. Lidských příběhů je ve frontě mnoho, někdo si jde už popáté zkusit požádat o invalidní důchod, jiní si jdou vyřizovat sociální dávky.

O předčasný důchod si přišel zažádat také Vladimír Vondráček. Jednašedesátiletý řezník má artrózu ruky a před měsícem dostal výpověď, je tak bez prostředků a na úřad se šel ptát „co dál“.

„Už jsem si o předčasný důchod žádal před čtyřmi měsíci a byl mi zamítnut,“ říká pro iDNES.cz Vondráček. Ve frontě bylo i několik dalších žadatelů o předčasnou penzi, většina právě kvůli zdravotním důvodům.

Žadatel o předčasný starobní důchod musí splnit dvě základní podmínky: dosažení věku pro nárok na předčasný starobní důchod a dosažení potřebné doby pojištění. Ta musí být legislativně platná ke dni, ke kterému o přiznání důchodu žádá.

Podle mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitky Drmolové situace na úřadech hrozivá není. „Není to zdaleka takový extrém, který jsme řešili loni. Zvýšený zájem je sice patrný, na druhé straně vše zvládáme bez toho, aniž bychom museli posilovat počty lidí, kteří tyto věci řeší,“ řekla Právu.

Změna ze dne na den

Přesto je i podle statistik zřejmé, že v letošním roce žádá o předčasný důchod mnohem více lidí než v loňském roce. Návaly na výhodnější důchody byly k vidění například na začátku září v Ostravě, kde hned dopoledne byla fronta osmdesáti lidí, fronta byla i v Písku nebo Strakonicích, kde se s ní potýkali ještě na konci srpna, jak se blížilo očekávání prezidentova podpisu pod novelou a platnost nových pravidel.

Podle nich bude například předčasný důchod možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let.

Prezident Petr Pavel odmítl tvrzení, že by otálel s podpisem penzijní novely. Podle něj si měla vláda naplánovat takový harmonogram schvalování zákona, aby bylo možné využít pro posouzení všechny stanovené lhůty.

Míní, že kabinet před schválením nevedl dostatečně intenzivní informační kampaň o chystaných změnách v předčasných penzích, aby se na ně lidé mohli připravit. Pavel to řekl novinářům v Karlovarském kraji při zahájení školního roku. Ministr práce a sociálních věcí a vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) již dříve uvedl, že lidé o vládním záměru věděli od dubna.

„Argument, že o tom lidé věděli už od dubna, moc neobstojí, protože lidé by přece měli mít možnost nejenom se s tím seznámit, ale také si zvážit, jestli a za jakých podmínek se jim vyplatí žádat o předčasný důchod,“ řekl prezident.

Podotkl, že se tak šedesátníkům „ze dne na den“ zkrátila doba pro možný odchod do předčasné penze. Dodal, že průměrně deset tisíc lidí žádá o předčasný důchod v poslední době každý měsíc.

Jurečka: Předčasnou penzi dostane 10 tisíc lidí

Tento počet v pondělí potvrdil i ministr práce Jurečka. „Ta čísla za první dva týdny měsíce září - řekněme - odpovídají tomu odhadu, který jsem vyslovil na konci srpna. Předpoklad, že by předčasných odchodů do důchodu mohlo být kolem 10 000, v tento okamžik vypadá, že se naplní,“ řekl ministr. Podle něj by sociální správa měla tento týden zveřejnit údaje za první polovinu září.

Už dřív vedení ministerstva připustilo, že by se kvůli vyššímu množství žádostí mohlo vyřizování penzí prodloužit. „Těžko se to odhaduje. Naprosto zásadní bude, jak bude vypadat celé září. Nevíme, jak se klienti budou chovat,“ řekl šéf České správy sociálního zabezpečení Frantiek Boháček.

Podle něj na počet žádostí mohou mít vliv ale i média, která téma opakovaně připomínají, a tak rozhodnutí k dřívějšímu důchodu podporují. „Předčasný důchod není nic výhodného. Je to něco, co bylo možná potenciálně výhodné na konci loňského roku za nějakých podmínek pro určitou skupinu klientů,“ zdůraznil ředitel sociální správy.