Hrad se po Jelením příkopu dál otevírá. Zpřístupňuje nová dřív neveřejná místa

Ředitel Správy Pražského hradu Jan Novák zmínil, že zvažovali, jak se v sídle prezidenta postavit ke zvyšování nákladů a inflaci. „Zvolili jsme cestu zlepšení služeb návštěvníkům a otevírání Hradu a zámku v Lánech návštěvníkům,“ prohlásil.

Základní okruh tak za 250 korun obsáhne katedrálu, Starý královský palác, Baziliku svatého Jiří a Zlatou uličku.

Pravidelné prohlídky nově zahrnují Muzeum Řádu bílého lva a reprezentační sály. Návštěvníci uvidí také další reprezentační prostory jižního křídla Nového paláce užívané hlavou státu k výkonu ústavních pravomocí. Trasa zahrnuje šatnu u prezidentského balkonu, Společenský salon, Hudební salon, Salonek s krbem, Zrcadlový sál, Malý salonek, Skleněný salon, Janákovu halu, Galerii hrdinů a zmíněné řádové muzeum.

V katedrále svatého Víta je k videní v detailu kaple svatého Václava. Podle Správy Pražského hradu se jedná o mimořádnou příležitost poznat místa se zvláštní památkovou ochranou, kam není vstup standardně povolen. Dále návštěvníci sestoupí i do Královské hrobky.

V rámci prohlídky Starý královský palác zblízka si návštěvníci projdou předsálím Starého královského paláce a Zelenou světnicí, následně vstoupí do Malé audienční síně krále Vladislava Jagellonského, do níž na standardním okruhu není vstup povolen.

Zde mohou obdivovat znaky zemí Koruny české a štítek s královým monogramem nad oknem, před nímž sám sedával. Trasa dále zavede návštěvníky do nejstarších částí panovnické rezidence. Přes Severní dvorek vstoupí do expozice věnující se románskému podlaží Starého královského paláce, která není zahrnuta do standardního návštěvnického okruhu.

Dale bude možné si prohlédnout prostory královské zahrady, Oranžérie, letohrádku a Hradní vinice.

Vstup pro seniory nad 70 let zůstává i nadále zdarma. „Jde o velice úspěšnou věc, v naprosté většině volný vstup využívají čeští senioři. Jsme moc rádi, že se na Hrad vracejí i se svými rodinami. V těžké době, kdy má řada z nich strach o existenci, je volný vstup do historických objektů Pražského hradu aspoň malým povzbuzením,“ řekl kancléř Vratislav Mynář.

„Program pro návštěvníky nad 70 let rozšíříme o speciální komentované prohlídky a vycházky. Přizpůsobíme je zhoršené mobilitě a pomalejšímu tempu, aby byly co nejpříjemnější a důstojné pro hosty ve vyšším věku,“ slíbil správce Hradu Novák.

Správa Pražského hradu dále upozorňuje, že došlo ke sdružení expozic příběh Pražského hradu a Obrazárny, přičemž za sdruženou vstupenku zaplatí návštěvníci výhodnější cenu.

Otevření Jeleního příkop

Otevírání dalších prostor Pražského hradu přichází po nedávném zpřístupnění Jeleního příkopu. Přírodní rokle byla mnoho let uzavřená, až loni ji správa Hradu po stavebních úpravách znovu zpřístupnila.

Hrad současně upozornil, že přístupy do Jeleního příkopu ze strany Klárova a z Nového světa jsou namáhavější a nejsou bezbariérové. Naopak vstup od Prašného mostu je jednodušší.

Dovnitř se návštěvníci dostanou po chodníku od Pacassiho brány, tedy od tunelu vedoucího ze směru od Prašného mostu na druhé hradní nádvoří. Projít se dá ale i chodníkem k Medvědinci.