Hrad zveřejnil platy a odměny za loňský rok. Mynář s Ovčáčkem si přilepšili

„Kancelář prezidenta republiky se, v rámci otevřenosti vůči veřejnosti, rozhodla zveřejnit výši platů vedoucích zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky,“ uvedl Pražský hrad ve čtvrtek na svém webu.

Kolik za své služby zaměstnanci Hradu dostávají, zveřejnila už v roce 2020 samotná Kancelář prezidenta republiky, ale až poté, co jí to nařídil Městský soud v Praze. Platy rovněž monitoruje web PlatyÚředníků.cz. V samotném seznamu jsou zveřejněné příjmy jednotlivých vedoucích zaměstnanců, a to včetně mluvčího Jiřího Ovčáčka, vedoucího KRP Vratislava Mynáře či ředitelů zahraniční či administrativní sekce.

Na odměnách si přilepšil Mynář i Ovčáček

Podle tabulky, kterou hrad zveřejnil, si například kancléř Mynář v loňském roce přišel na 1 482 606 korun čistého. To je přes 123 tisíc korun měsíčně. K tomu si na na mimořádných odměnách vydělal dalších 895 103 korun. Zatímco jeho plat zůstával během posledních pěti let podobný, odměny získal v loňském roce téměř dvojnásobné oproti roku 2021. Za rok 2021 totiž získal odměny ve výši 493 873 korun.

Platy zaměstnanců na Hradě. | foto: iDNES.cz

Mynářům zástupce Petr Mužák si loni vydělal 1 045 590 korun. Dalších 413 227 korun obdržel na odměnách. Hradní protokolář Vladimír Kruliš si za loňský rok domů odnesl 765 810 čistého. To je téměř 64 tisíc čistého za měsíc. Na odměnách pak vydělal 310 051 korun.

Výraznou tváří na Hradě je i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, který si loni v čistém vydělal 756 646 korun. Měsíčně si tak domů odnesl přes 63 tisíc korun. Dalších 302 651 si pak vydělal v loňském roce na odměnách, což je asi o 132 tisíc více než v roce 2021.