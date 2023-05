Česko se dočkalo první AI právnické poradny. Dotazy zodpoví do tří minut

Poradna Frank Bold AI je založena na ChatGPT 4, kancelář ji trénuje především na expertízu v oblastech územního plánování, energetického a stavebního práva či fungování obcí a úřadů. Odpoví také na otázky o životním prostředí a právu na informace. Kancelář ale upozorňuje, že znalosti z jiných odvětví mohou být obecné nebo nekonkrétní.

„V rámci veřejného testování Frank Bold AI dáváme aktuálně k dispozici 3000 otázek zdarma. Při odpovědi systém pracuje s obsahy z webových stránek Frank Bold Advokátů a s rozsáhlou databází naší právní poradny. Kromě odpovědi dostane dotazující také doporučení na zdrojové články, kde se může dozvědět víc, a také jak mu můžeme dál pomoci,“ vysvětluje vedoucí právní poradny Frank Bold Michal Kuk.

Po zaslání uživatelského dotazu vybere systém z databáze nejrelevantnější úryvky z textů kanceláře. Dotaz pak spolu s tímto kontextem putuje k ChatGPT s instrukcí, jak má formulovat odpověď. Odpověď je následně znovu porovnána tak, aby odpovídala kontextu dotazu. „V této fázi je to spíše experiment, je tedy potřeba si získané informace ověřovat,“ upozorňuje Kuk.

Zájemci mohou po registraci položit až deset dotazů za den. Vytvoření odpovědi trvá zpravidla dvě až tři minuty, uživatelé si mohou vybrat, zda na vygenerování počkají, nebo si odpověď nechají poslat na e-mail.

Frank Bold AI podle Kuka ale zatím nemá přístup k právním předpisům. „V našem prvotním testování se ukázalo, že dokrmovat AI informacemi z našich článků je mnohem užitečnější, než informacemi ze zákonů,“ vysvětlil Kuk.

„Do budoucna chceme zjišťovat, jak právní předpisy zpřístupnit tak, aby to pomohlo. V tuto chvíli je to omezenější na konkrétní tematické oblasti, které jsou uvedené v rozhraní,“ doplnil.

AI právníky nenahradí, míní ředitel Frank Bold

V Česku jde o unikát v oblasti právního poradenství. V zahraničí už s touto technologií pracuje například start-up Harvey přímo podpořený OpenAI. Ten už podle mluvčí Frank Bold Pavly Hlouškové testuje mezinárodní advokátní kancelář Allen & Overy. Partnerství se start-upem oznámila i poradenská společnost PricewaterhouseCoopers.

Ředitel Frank Bold Pavel Franc vnímá umělou inteligenci jako velkou pomoc v právní oblasti, právníky ale podle něj nenahradí. Pomoci by mohla například v sepisování standardizovaných smluv či při základních konzultacích.

Finální odpověď bude ale podle France vždy potřeba konzultovat s právníkem. „Předpřipravené informace AI zodpoví a právník je pak zkontroluje a zasadí do širšího kontextu, ve kterém se klient pohybuje. To bude vždy pro umělou inteligenci náročnější,“ uvedl.

„Domnívám se, že to bude podobné jako s autopilotem. Stoprocentně předat kontrolu nad řízením není zatím úplně tak jednoduché. Podobné to bude v právu, AI do tohoto odvětví zasáhne, ale bude dlouho trvat, než skutečně nahradí člověka,“ míní Franc.

Frank Bold provozuje online právní poradnu už od svého založení před deseti lety. Během pandemie založila kancelář také poradnu pro zodpovídání dotazů o vládních opatřeních, kde odpovídali jak právníci, tak studenti práv.