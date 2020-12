Pražáci jsou sr*čky. Lidé bez roušek protestovali proti nouzovému stavu

V hlavním městě se demonstrace proti vládním opatřením konala už poněkolikáté. Úterní protest souvisel zejména s jednáním Sněmovny o prodloužení nouzového stavu. Někteří účastníci si s sebou vzali české vlajky a transparenty odmítající kromě nouzového stavu a protikoronavirových opatření i očkování. Podle poslance Lubomíra Volného (nez.), který přišel demonstranty podpořit, by měla vláda dát peníze lidem, kteří se chtějí izolovat, a ostatní nechat bez omezení pracovat.

„Naprosto chápu, že lidé už nevěří vládě, která naprosto chaoticky řeší současnou covidovou situaci. Jak je možné orientovat se v opatřeních vlády a respektovat je, když se mění někdy ze dne na den a vláda se několikrát denně omlouvá za chyby, které ve vyhláškách způsobila,“ uvedl poslanec v tiskovém prohlášení k dnešnímu protestu.

„Já děkuji i Moravákům vždycky, když přijedou. Je to úžasný, že jsou tady s námi, Znojemáci, lidi z Ostravy, z Havířova, Brňáci. Protože Pražáci jsou sr*čky,“ řekla jedna z vystupujících do mikrofonu. Její výrok vyvolal bouřlivý souhlas davu, ve kterém byli například i fanoušci hudební skupiny Ortel. Symbolické mělo také být dovezení koňského hnoje do centra Prahy.



Přijeli zburcovat Pražany

Po 14:00 demonstranti vyrazili ke Karlovu mostu, aby „zburcovali Pražany“. V čele jelo na koních několik lidí v historických kostýmech. Účastníci vyzývali kolemjdoucí, aby se k nim přidali. Po cestě skandovali „Stop vakcínám“, „Babiš StB“ či „Svobodu.“ Průvod prošel Křižovnickou ulicí a přes Mánesův most. Zastavil na Klárově, tam měli někteří demonstranti další projevy. Kolem půl čtvrté se průvod vrátil na Malostranské náměstí, kde protest pokračoval.

Demonstrací se může v současné době účastnit nejvíc stovka lidí, a to ve skupinách po 20 účastnících. Musejí zachovávat rozestupy mezi skupinami alespoň dva metry a každý musí mít zakrytá ústa a nos. Policisté však už několikrát uvedli, že proti protestujícím kvůli jejich počtu a rozestupům nezasahují.

Sněmovna v úterý rozhodovala o tom, jak se postavit k žádosti vlády hnutí ANO a ČSSD, aby nouzový stav místo 23. prosince skončil 22. ledna. Umožnilo by jí to udržovat v platnosti nejdůraznější opatření proti covidu-19.