V kleci a v blátě. Pět vlků živoří v Praze na dvorku, majitel je odmítá odevzdat

Pach moči a výkalů je nesnesitelný. Vlci se brodí v blátě. Nejsme nikde na vesnici, ale v Praze. U rodinného domu v Řepích, kde je zdejší chovatel chová už přes dvacet let. Ale kvůli nevyhovujícím podmínkám mu je teď chtějí veterináři odebrat. Jenže je problém, co s nimi dál. Do útulku nemohou, zoologické zahrady je nechtějí, a tak úřady čekají, jestli najdou někoho, kdo by se jich ujal.