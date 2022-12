Dětská prostituce: když se jde „na kamiony“

Je to obyčejná ulice vedoucí do průmyslové zóny na okraji Ústí nad Labem. Večer je to ale místo, kde ve vteřině seženete prostitutku a koupíte si za tři stovky i třeba nezletilé dítě na sex. Reportéři MF DNES v prosinci popsali, jak na okraji Ústí, v Teplicích a jinde bují prostituce včetně té dětské. Slangově se tady tomu říká „jít na kamiony“, protože jejich řidiči jsou často zákazníky.