Často se podle něj při kontrolách pracovníci odboru setkávají s vyhrožováním od chovatelů i urážkami. „Zvířata jsou odkázaná na to, jaké podmínky jim vytvoří člověk. Naším úkolem je to kontrolovat. Velmi časté jsou případy, kdy se berou vidle do ruky, vyhrožuje se poštváním psa nebo víme, že je člověk stíhaný. Tomu všemu musíme čelit,“ potvrzuje Král.

Kdokoliv někdo kupuje štěně na benzinové pumpě, nesmí se divit, že přijde problém. Štěně je často nemocné a do několika dnů uhyne.