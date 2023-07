Vejtřasky u dělostřelců v Jincích končí. Nahrazuje je moderní Titus

„Je to neuvěřitelně intuitivní vozidlo s úžasnými jízdními vlastnostmi, které si mě získalo hned při prvním seznámení,“ říká voják Tomáš Burian, starší operátor družstva řízení palby, který prý v lepším vozidle ještě neseděl.

„Jeho ovladatelnost je neskutečná. Řidič má k dispozici celou řadu moderních systémů, od vzduchového podvozku, řiditelné zadní nápravy, všech kamer až po maličkosti jako klimatizace či tempomat. To vše je pro vojáka velikou oporou,“ dodává.

Smlouva na 62 vozidel byla podepsána v roce 2019. Čtyřicet dva kusů je ve verzi velitelsko-štábní a spojovací, 20 vozidel bude využíváno jako místo koordinace palebné podpory. Jinečtí vojáci zařadí do svého vozového parku všechny tři typy.

„Obdržením a převzetím vozidel TITUS přejdeme na plně digitalizované prostředky 21. století. Dojde ke kvalitativními i kvantitativnímu navýšení schopností dělostřeleckých jednotek, a to v oblasti poskytování palebné podpory a propojitelností k jednotkám NATO na soudobém válčišti,“ potvrdil velitel 13. pluku plukovník Jan Cífka.

Letitý univerzální nákladní automobil Praga V3S

Legendární Pragy V3S, které u dělostřelců slouží od 60. let minulého století, se nyní přesunou do zaslouženého důchodu. „Srovnávat obě vozidla nelze. V3S má to nejlepší za sebou. Kdysi to byl technologický zázrak a neskutečný nezmar, ale doba jde kupředu a dnes už jde o vozidlo, které nestačí na silnici ani v terénu,“ vysvětluje Burian.

Vozidlo TITUS na unikátním podvozku TATRA se vyznačuje vysokou úrovní modularity. Je možné ho nasadit v různých rolích a konfiguracích, které různé druhy vojsk vyžadují a to od přepravy pěchoty po funkce bojové podpory a bojového zabezpečení či od mírových operací až po protiteroristické zásahy.

Kompatibilita s NATO

Jinečtí do vozidel nainstalují automatizovaný systém řízení palby dělostřelectva Adler III, který zajistí plnou automatizaci procesů řízení palby a koordinace palby armádního dělostřelectva. Dojde také k propojení s ostatními jednotkami dělostřelectva NATO.

Obrněnec TITUS pro českou armádu na brněnském veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET

Armáda také počítá s nasazením nových vozidel v zahraniční operaci. „V průběhu příštího roku budou jednotky dělostřeleckého pluku nasazeny k ochraně východního křídla Aliance v Litvě, kam vyjedou nejen s houfnicemi Dana, ale právě i s novými vozidly TITUS ve verzi MKPP (místo koordinace palebné podpory),“ doplnil Cífka s tím, že v misi budou zajišťovat podporu velení a utajované spojení.

Vozidla TITUS nejsou jediným modernizačním projektem dělostřelců. Jinecký útvar čeká rovněž obměna zastaralých 152 mm houfnic DANA za 155 mm dělo CAESAR 8x8 CZ. Smlouva byla podepsána v roce 2021, prvních osm kusů převezmou dělostřelci v únoru 2026.