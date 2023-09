VIDEO: Titus projede víc než Praga V3S. Posádku hýčká komfortem a ochranou

„Je to neuvěřitelně intuitivní vozidlo s úžasnými jízdními vlastnostmi, které si mě získalo hned při prvním seznámení,“ říká voják Tomáš Burian, starší operátor družstva řízení palby, který prý v lepším vozidle ještě neseděl.

„Jeho ovladatelnost je neskutečná. Řidič má k dispozici celou řadu moderních systémů, od vzduchového podvozku, řiditelné zadní nápravy, všech kamer až po maličkosti jako klimatizace či tempomat. To vše je pro vojáka velikou oporou. Oproti předchůdci, vozu Praga V3S, je to neuvěřitelný posun a navíc i lépe jezdí a zdolá i náročnější terén, než vejtřaska, čemuž se mnohým nechce ani věřit,“ dodává.

Legendární Pragy V3S, které u dělostřelců slouží od 60. let minulého století, se nyní přesunou do zaslouženého důchodu. „Srovnávat obě vozidla nelze. V3S má to nejlepší za sebou. Kdysi to byl technologický zázrak a neskutečný nezmar, ale doba jde kupředu a dnes už jde o vozidlo, které nestačí na silnici ani v terénu,“ vysvětluje Burian.

Dělostřelci v jednadvacátém století

A i při laickém pohledu na to, s jakou lehkostí vůz zdolává překážky, jede terénem, jako kdyby to byla zpevněná cesta, mu musíme dát za pravdu. To vše zcela suverénně, bez jediného zaváhání. A to i přes to, že vojáci se s vozy teprve seznamují. Dělostřelci v Jincích převezmou celkem 21 vozů v modifikacích velitelsko-štábní, spojovací a verzi pro koordinaci palebné podpory.

„Když se podíváte na vozy Titus, vidíte přechod do 21. století. Jsou to plně digitalizované prostředky, které nám umožní bezproblémové začlenění i do struktur NATO. Co víc, oproti předchůdci vojáky chrání důmyslná balistická ochrana, včetně ochrany proti improvizovaným výbušným zařízením, která jsou bohužel na moderním bojišti obvyklá,“ říká kapitánka Gabriela Kugler, tisková informační důstojnice 13. dělostřeleckého pluku.

Titus armáda využívá v řadě modifikací. Dělostřelci používají například verzi pro koordinaci dělostřelecké podpory.

A jak vypadá řidičská příprava na techniku, ke které nepotřebujete palici a velký plochý klíč? Třítýdenním kurzem prochází ti vojáci, kteří disponují potřebným řidičským oprávněním, tedy z civilu kategorie C a vojenského oprávnění BK, což je bojová kolová technika.

Během teorie a praxe se seznamují nejen s údržbou, limity vozu, ale i s ovládáním všech prvků, včetně hydraulického zadního vstupu. Vše je zakončeno testy. „Je to jako v autoškole, ale náročnější. Ovládáte těžkou, obrněnou techniku za desítky milionů korun,“ přibližuje Burian.

Před tím, než se vojáci začnou učit s novou technikou, musí jejich instruktoři absolvovat několikatýdenní přípravný kurz ve Vyškově. Ten je oproti řidičům ještě náročnější, protože je dopodrobna probírána celá údržba, včetně možných oprav přímo v poli.

Terénem snadno, rychle a bezpečně

„Musíme umět řidiče seznámit nejen s tím, jak se vůz chová, ale i tím, jak se servisuje. Vše je velice těžké, Titus je vybaven řadou pokročilých prvků, nemluvě o ochraně posádky balistickou ochranou. Je to úplně něco jiného, než byla vejtřaska,“ říká nadrotmistr David Žáček.

„Vozy jsou samozřejmě v záruce, ale jsme vojáci, musíme být schopni v případě potřeby odstranit závady, vůz zprovoznit, nebo správně identifikovat problém,“ dodal.

Dveře chrání posádku a poskytují i balistickou ochranu. Jejich ovládání je elektrické vzhledem k masivnímu provedení.

Žáček měl, stejně jako kolega Burian, zkušenosti s Pragou V3S. „To nejde porovnat. Vejtřaska se jinak řídila, jinak opravovala. Jistě, základ je stejný, dobrá průchodnost, spolehlivá koncepce, ale když se podíváte na zpracování jednotlivých detailů, na mohutnost celého řešení, jste úplně jinde,“ dodává a ukazuje na dveře.

Ty se s ohledem na hmotnost otevírají automaticky, pomocí hydrauliky a motorů. Kdo vzpomíná na prásknutí, jako tomu bylo u Pragy V3S, bude zklamán. Zavření provází jen tiché odfouknutí hydrauliky.

13. dělostřelecký pluk „Jaselský“ Dělostřelecký útvar pozemních sil Armády České republiky určený k poskytování přímé či všeobecné palebné podpory mechanizovaným útvarům při vedení všech druhů bojové činnosti.

Vozidlo TITUS na unikátním podvozku TATRA se vyznačuje vysokou úrovní modularity. Je možné ho nasadit v různých rolích a konfiguracích, které různé druhy vojsk vyžadují a to od přepravy pěchoty po funkce bojové podpory a bojového zabezpečení či od mírových operací až po protiteroristické zásahy.

Zajímavostí je, že slouží i u francouzské protiteroristické jednotky RAID.

Tato šestikolová vozidla nejsou jediným modernizačním projektem dělostřelců. Jinecký útvar čeká rovněž obměna zastaralých 152 mm houfnic DANA za 155 mm dělo CAESAR 8x8 CZ. Smlouva byla podepsána v roce 2021, prvních osm kusů mají převzít dělostřelci v roce 2026. Titus tak doplní moderní prvky, které mají stále důležité slovo i na moderním bojišti, jak vidíme například i na Ukrajině.