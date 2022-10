Nové obrněnce pro českou armádu procházejí zkouškami bojové odolnosti

Obrněné vozidlo TITUS Vozidlo TITUS pojme osádku, která standardně čítá čtyři členy, včetně její výstroje, osobních zbraní a vybavení i zásob. Počty členů posádky se liší podle typu vozidla. Balistická ochrana řadí TITUS do kategorie MRAV (Multi-role Armored Vehicle), kdy je bezpečnost posádky na prvním místě. Nástavba je svařena z pancéřovaného plechu a zvnějšku je opatřena pancéřovanými deskami, přičemž vnitřní stěny jsou obloženy kompozitními materiály (tzv. spall liner). Osádka má díky silnému pancéřování a pancéřovým oknům zajištěnou balistickou ochranu proti pěchotním zbraním i těžkým kulometům. Provedené zkoušky potvrdily odolnost i proti fragmentům dělostřelecké munice, minám a nástražným výbušným systémům. Mimořádnou mobilitu obrněnci poskytuje tatrovácký podvozek vycházející z modelu Tatra T 815-7 Force s centrální rourou a nezávisle zavěšenými, vzduchem odpruženými polonápravami s první a třetí nápravou řiditelnou. Systém vzduchového odpružení umožňuje změnu světlé výšky vozidla. Vnější poloměr otáčení je pouhých 13 metrů, stoupavost je 60 % a hodnota bočního náklonu dosahuje 30 %. Vozidlo je vybaveno taktickými pneumatikami 16,00 R20 a využívá systému centrálního dohušťování, který mu umožňuje kromě úpravy tlaku v pneumatikách pro různé povrchy také jízdu s průstřelem pneumatiky. Vysokou mobilitu potvrzuje rychlost vozidla, která je na zpevněných komunikacích až 110 km/h s dojezdem až 700 km. TITUS je, co se výzbroje týče, univerzálním nosičem. Výzbroj vozidla může být rozmanitá. Dálkově ovládané zbraňové stanice umožňují montáž kulometu ráže 12,7 mm nebo granátometu ráže 40 mm. Možností je také instalace dálkově řízené věže s rychlopalným kanonem ráže 20 mm a kulometem ráže 7,62 mm. Dále je možná montáž až tří lehkých kulometů na lafetě u tří střešních průlezů. Palbu umožňuje také střílna umístěná ve sklopné rampě. Další verze obrněnce TITUS mohou sloužit jako nosiče zbraňových systémů – protitankových nebo protiletadlových střel. TITUS je také možné osadit minometem ráže 120 mm. Vozidla pro českou armádu nebudou vzhledem ke svému účelu disponovat výše uvedenými zbraňovými systémy. Budou osazena lafetou na průlezu velitele pro instalaci lehkého pěchotního kulometu Minimi k vlastní obraně. Elektronické a komunikační systémy budou zajišťovat utajenou i neutajenou rádiovou komunikaci a datové spojení v pásmech VKV i UKV a také pomocí satelitního taktického spojení (SATCOM), včetně využití integrovaných kryptomodulů. Bojový velitelský informační systém (BVIS) je rozdělen na část „Black“ (zóna zpracování neutajených či šifrovaných dat) a část „Red“ (zóna zpracování utajených dat). Obě tyto zóny BVIS jsou odděleny certifikovaným bezpečnostním filtrem, který umožňuje obousměrný přenos předem definovaných dat mezi nimi. Pro podporu plánovacího a rozhodovacího procesu je v „červené“ části instalováno programové vybavení Automatizovaného systému velení a řízení (ASVŘ). Radiostanice a potřebné komponenty v nových vozidlech MKPP budou kompatibilní s vybavením již zavedeným v AČR. Nové titusy umožní také montáž bojového identifikačního systému BIFF (Battlefield Identification Friend or Foe), který dokáže rozpoznávat jednotky vlastní-cizí. Pro zajištění energie slouží při přesunu vozidla alternátor napojený na motor vozidla. V režimu stacionárním i autonomním je motor vypnut a elektronické systémy jsou napájeny buďto z baterií, ze sítě nebo generátoru.