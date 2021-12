Lidé si vysnili ladovské Vánoce. Letos sníh asi bude, říká pozorovatel počasí

Jak to letos vidíte se sněhem na Štědrý den a Silvestra?

Je tady taková věc, které jsem si samozřejmě všiml, protože jsem na světě nějaký pátek a hlavně u počasí sedmačtyřicátý rok. Lidé si vysnili ladovské Vánoce. Za Karlovarský kraj mi vychází 4,2 bílých vánoc během jednoho desetiletí. Zbytek bez sněhu. Hrozně důležité je ale říct, že v šesti stech metrech nad mořem, protože v tisíci metrech bílých vánoc bylo pochopitelně víc. Musíme si přiznat, že bílé Vánoce nebudou každý rok. Když si to tak vezmu, na celém území republiky byly naposledy v roce 2010 nebo ještě na přelomu let 2005 a 2006. A hodně teplo bez sněhu bylo v letech 2012 a 2015. To bylo devět až jedenáct stupňů.

Co rozhoduje o tom, jestli u nás bude sníh?

Nejvíce nás ovlivňuje oceánské proudění, protože naše republika, přesně na přelomu Ústeckého a Karlovarského kraje, patří do oceánské části Evropy a pevninská část je zbytek republiky. Právě toto rozhraní skýtá situaci, kdy jsou k nám vzduchové hmoty nemilosrdné a z jihozápadu nám přinášejí teplý vzduch.

To pak těžko, když v Bretani máte 12° C, může být u nás v šesti stech metrech na mořem jinak než pět stupňů. Tohle už letos asi nebude, protože nás ovlivňuje již více než týden mohutná tlaková výše, která je v alpské oblasti a přesouvá se k britským ostrovům. Je to docela nezvyklé, ale po severním okraji pouští do Evropy frontální poruchy a systémy, tudíž je daleko chladněji, než kdyby to mířilo právě přes Biskajský záliv alpskou oblastí k nám - to by bylo teplo.

Takže se můžeme těšit na sníh?

V týdnu, kdy už budou Vánoce, se bude každým dnem zhruba o jeden stupeň ochlazovat, takže v polovině týdne bychom měli mít teploty ráno -2 až -5° C a přes den -2 až +1° C a na Vánoce by mohl být celodenní mráz. Jestli nasněží, to bude trochu otázka, protože v oblasti vysokého tlaku moc nesněží a neprší. Jestli k nám dopadnou nějaké vločky, to si netroufám odhadnout, ale každopádně by se jednalo o 1 až 4 centimetry na celém území.

Ještě bych chtěl říct, že sníh, který jsme měli, neroztál úplně, protože v republice je zhruba, co mám nyní údaje o sněhu, od 550 metrů výš (rozhovor vznikal v polovině minulého týdne, pozn. red.). Ten už asi patrně zůstane a bude patrně ležet i na Vánoce. Z jednoho pohledu se dá říct, že když se ochladí, sníh neroztaje a to, co nyní zůstává, zůstane bílé až do vánoc. Je možné, že nějaký centimetr v průběhu týdne spadne.

Tudíž běžkaři si to v nadmořské výšce nad 900 metrů určitě užijí. Sjezdaři taky, v základních lyžařských centrech je nasněženo poměrně dost. Nebude to jako v roce 2012, kdy na zelených plochách byly jen určité pásy sněhu, na nichž se dalo lyžovat. To nás nyní nečeká, takže po této stránce si to lidé užijí.

Jaké se vážou pranostiky k vánocům?

Z 24 základních je přímo 15 těch, které mluví o oblevě na Adama a Evu. Může být obleva, která byla z roku 2005 na rok 2006, kdy se stal z prašanu mokřejší sníh na pár dní a to bylo právě těsně před Vánoci a pak už zase mrzlo. Ona se může projevit jenom nepatrně, a nebo se může projevit tak, a to většinou bývá, že sníh roztaje. Po 5. až 10. lednu se k nám zpravidla dostávají studenější hmoty a v místech nad 600 metrů sníh vždycky nějaký zůstane. Letos si myslím, z hlediska synoptiky a z klimatických záznamů 47 let dozadu, že od středních poloh výš sníh bude.

V listopadu jsme již měli sněhovou nadílku, ale pak se zase postupně oteplilo. Nejsou takové teplotní výkyvy šokem pro zvířata?

Ne, ona když jsou třeba v nižších polohách, tak ví, že nahoře sníh je. Teploty jsou nyní maximálně do sedmi stupňů, to pro ně nejsou teploty, které by připomínaly jaro. Normální zvířata od ptáků přes lesní zvěř tohle dobře znají a nenechávají se zmást.

O co opíráte své předpovědi?

Musíte si nastřádat minimálně dvacet pět přírodnin, protože pokud budete počasí studovat podle jednoho parametru, například podle cibule, tak se můžete lehce splést. Znám souseda, který mi přinesl cibuli a říkal, že má málo slupek. Řekl, že ji koupil v marketu, to je úplně mimo. Musíte se zajímat o to, co je přímo ve vašem okolí. To znamená od toho jak je nasrstěna zvěř, ale od domácích zvířat, která jsou venku, ne u těch, která spí celý den někde v pokoji, to v žádném případě.

Poté je dobré podívat se na plástve medu, jak jsou zavoskované, jak brzy ptáci opouštějí naši oblast a vracejí se ti zimní, kteří do této oblasti patří... Musíte toho mít hodně - žaludy, pochopitelně i jeřabiny a tak podobně. A pak se dá odvodit charakter počasí, nikoliv, abych vám řekl, že 31. prosince začne sněžit. To ani omylem.