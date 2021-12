Zákon antivaxery nepřesvědčí. Lidé nedodržují ani jiné, míní advokátka

„Mýlíme se v tom, pokud si myslíme, že povinné očkování něčemu zamezí. Ani to nedonutí totální odpůrce k tomu, aby se nechali očkovat. Nemáme na to páky,“ uvedla známá advokátka Klára Long Slámová, která plánuje v roce 2023 kandidovat na českou prezidentku, v pořadu Co Čech, to politik! televize CNN Prima NEWS.

Připomněla, že lidé nedodržují ani jiné zákony a povinnosti a často je k tomu nepřinutí ani pokuty. „Musíme jim dávat jasná data a přesvědčit je, že je to pro jejich zdraví. Měli by to říkat odborníci a ne někdo, kdo se jen politicky dohaduje,“ zdůraznila advokátka.

Předseda vlády v demisi Andrej Babiš povinné očkování obhajoval v Parlamentu argumentem, že vláda vyčerpala všechny pozitivní motivace.

Díky vládním restrikcím nakonec část neočkovaných svůj názor změnila. Zájem o očkování se zvedl poté, co vláda zpoplatnila testy pro neočkované nebo povolila návštěvy restaurací a služeb pouze s potvrzením o očkování nebo prodělání nemoci.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o povinném očkování proti covidu pro lidi nad 60 let a vybrané profese má vyjít do konce týdne ve Sbírce zákonů. Začít platit má od března příštího roku. Nová vláda Petra Fialy tedy bude mít čas ještě vyhlášku upravit či zrušit, což také plánuje.

„Přála bych si, aby tato vakcína za současné situace byla svobodná volba. Zdůrazňuji, že nejsem odpůrce žádného očkování, ale chci, aby lidé, kteří mají jiný pohled než já, měli svobodnou volbu. Kvůli sobě i svým blízkým,“ dodala Long Slámová.