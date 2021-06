Internet zaujala panenka ve Sněmovně. Jde o Vondráčkova maskota charity

„Já věděl, že to je nějaký standup.“ „Projev premiéra mě samozřejmě zajímá a bedlivě poslouchám. Ale mám dotaz: Koho je ten plyšák vlevo nahoře?“

Třeba tak komentují lidé na sociálních sítích přítomnost maňáska, který se vyjímá přímo v záběru ze zasedání Poslanecké sněmovny. Usmívá se z místa předsedy Sněmovny Radka Vondráčka. Za ní jsou umístěné ještě dvě vlajky: česká a moravská.



„Je to mé místo, kde sedím, když nejsem předsedající. Vlajky tam jsou z doby, kdy byl problém v Evropské parlamentu, kdy jim zakazovali umisťovat právě na poslanecké lavice státní vlajky,“ uvedl Vondráček. Kauza se řešila loni v lednu, nařídil to tehdy předseda Evropského parlamentu David Sassoli. Vlaječky jsou totiž považovány za bannery, ty jsou přitom v europarlamentu zakázané.



„Tehdy jsem je tam umístil, abych ukázal, že u nás se k tomu stavíme jinak. Když se potom hlasovalo o volebním zákonu, aby se na Moravě volilo zvlášť, přidal jsem moravskou a už jsem ji tam nechal,“ vysvětlil Vondráček.



Zmiňovaná panenka je pak podle něj charitativní projekt. „Je to panenka Korunka. Je to jedna z největších neziskovek ve Zlínském kraji. Já jim fandím a dávám jim záštity, něco jsem jim i přispěl. Takže to je taková propagace charity,“ vysvětlil.

Ve Sněmovně poslanci ve čtvrtek řeší, zda vysloví nedůvěru vládě premiéra Andreje Babiše. Jde už o třetí obdobné hlasování. Stejně jako při předchozích pokusech bude menšinová vláda ANO a ČSSD spoléhat na pomoc komunistů. Ti již v dubnu vypověděli dohodu o toleranci s hnutím ANO. Nyní ale plánují ze sálu odejít, což vládě pomůže hlasování ustát.