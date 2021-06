ČSSD „oživila“ Hamáčkův červený svetr. Do Sněmovny dorazila oděna v červené

Sociální demokraté dorazili do Sněmovny na hlasování o nedůvěře vládě v červené. Právě červený svetr šéfa strany Jana Hamáčka se stal symbolem boje vlády proti koronaviru, když ho Hamáček poprvé na jednání vlády oblékl. „Pokud by se dostali k moci, museli by dělat stejná opatření,“ řekl Hamáček na adresu opozice.