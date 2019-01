Za absenci přijdou poslanci o půl platu. Sněmovna se inspiruje v Izraeli

Od 20. listopadu 2017, tedy od začátku ustavující schůze, dorazilo do Sněmovny na 2540 poslaneckých omluvenek z jednání. Jednacích dnů přitom dosud proběhlo jen devadesát. Zjistila to MF DNES, když mapovala nepřítomnost poslanců ve Sněmovně, o které se v závěru roku rozhořela na české politické scéně vášnivá diskuse.

Miloš Zeman na schůzi izraelského parlamentu

Jako jeden z prvních politiků zmínil toto téma prezident Miloš Zeman. Během loňské návštěvy izraelského parlamentu ho zaujal informační systém, díky němuž se voliči mohou dozvědět o účasti či neúčasti svých zástupců na jednáních.

Hned při vstupu do budovy izraelského Knesetu jsou totiž fotografie poslanců – v případě jejich účasti barevné, naopak v případě neúčasti šedivé. A když absence převýší 30 procent, dotyčnému poslanci je snížen plat.

Zákon sice máme, ale...

Trest za absenci by měl už nyní stihnout i české zákonodárce – jenže zatím jen teoreticky. Podle zákona poslanec nemá nárok na polovinu platu a náhrad, jestliže se v daném měsíci bez řádné omluvy neúčastnil dvou jednacích dnů Sněmovny či výboru a komise. Pokud by bez omluvy chyběl více než čtyři dny, měl by přijít o celý příjem. Nic takového se ale neděje.

„V zákoně chybí určení, který orgán se tím má zabývat,“ vysvětluje situaci Vondráček. Ačkoli už nejeden předseda Sněmovny sliboval změnu, poslanci se stejně jako po celá léta předtím omlouvají z jednání z mnoha různých důvodů pracovních, osobních, rodinných, zdravotních nebo kvůli zahraničním cestám – a nadále přicházejí i omluvenky bez udání důvodu.

Mimochodem právě těch dorazilo do dolní komory od začátku jejího fungování v tomto volebním období 135.

Nepříjemnost i mlčení

„Je to pro mě dost nepříjemné, může za to tak trochu i moje nezkušenost. Začátkem loňského roku jsem byl na operaci s ramenem a většina mých omluvenek do Sněmovny směřovala ze zdravotních důvodů. Protože jsem však jejich posíláním pověřil asistentku, až zpětně jsem zjistil, že některé poslala bez udání důvodu,“ řekl MF DNES Stanislav Blaha (ODS). Ten je třetím nejčastěji se omlouvajícím poslancem bez udání důvodu.

Na vysvětlenou ještě doplnil, že byť byl ve Sněmovně omluven, své povinnosti poslance řešil z domova, protože nemohl cestovat. Ostatně i proto prý nebyl ani na nemocenské, byť většina jeho omluvenek do dolní komory směřovala právě ze zdravotních důvodů.

Jedničkou v kategorii absentérů bez omluvy je Ivan Adamec (ODS), dvojkou Ilona Mauritzová (ODS) a čtyřkou Martin Baxa (ODS). Ti na naše dotazy nereagovali.

Na pátém místě skončil Antonín Staněk (ČSSD). Ten MF DNES už dříve řekl, že coby poslanec současně vykonával i časově náročnou funkci primátora Olomouce a od června 2018 je navíc ministrem kultury. „Primátorem již od počátku listopadu 2018 nejsem, a tak jsem přesvědčen, že příště se ve vaší anketě umístím na daleko pěknější pozici,“ uvedl Staněk.

Marodi a rekordmani

Kvůli nemoci samozřejmě nechyběl jen Stanislav Blaha. Do Sněmovny dorazilo 425 omluvenek ze zdravotních důvodů, ale podle mluvčího dolní komory Romana Žambocha nemocenskou čerpali jen dva poslanci. Kdo konkrétně, nám nesdělil.

Předsedajícímu schůze zabírá čtení omluvenek vždy na začátku jednacího dne několik minut. Vůbec nejdelší bylo loni 20. září, tedy pár dnů před komunálními a senátními volbami. Tehdejší předsedající Vojtěch Filip (KSČM) musel vyjmenovat 67 jmen omluvených poslanců včetně členů vlády.

Ostatně i proto pracuje současný předseda dolní komory Vondráček na změně. „Chceme předejít situacím, kdy dochází k omluvě poslance z jednání Sněmovny bez udání důvodu. Podle nového pravidla by uznatelné důvody pro omluvu souvisely především s výkonem jeho mandátu (například výjezdní zasedání výborů, vyslání výborů do zahraničí),“ vylíčil MF DNES a doplnil: „V tuto chvíli dokončujeme pracovní verzi návrhu, zabýváme se i tím, který orgán Sněmovny bude pověřen kontrolou ‚omluvenek‘ a možným postihem. Prosazuji, aby byl v tomto případě poslanci snížen jeho denní plat o 50 procent.“

Kontrolu nad docházkou poslanců by mohl převzít mandátový a imunitní výbor. „To jsou ale detaily, které ještě dolaďujeme,“ dodal současný šéf Poslanecké sněmovny.