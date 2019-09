Úspěch lékařů. V Česku se poprvé narodilo dítě z transplantované dělohy

O případu informovala přímo Fakultní nemocnice v Motole. Podle tiskové mluvčí Pavlíny Dankové jde o výsledek šestileté snahy v rámci unikátního projektu. V Česku se podařilo v minulosti několika ženám již s transplantovanou dělohou otěhotnět, teprve až letos se lékařům podařilo dostat na svět i zdravé dítě.



Nemocnice v Motole tímto porodem získala své prvenství ve světě. „Jsem rád, že se motolská nemocnice může pochlubit jedním světovým unikátem. Jedná se totiž o první případ, kdy se narodilo dítě z dělohy, ze které se předtím žádné dítě ještě nikdy nenarodilo,“ uvedl ředitel nemocnice Miloslav Ludvík.

Dosud byly ve světě totiž matkám transplantovány pouze orgány od dárkyň, které již dříve porodily jedno a více dětí. Celkem se na světě podařilo přibližně 20 porodů u žen s transplantovanou dělohou, a to ve Švédsku, USA, Brazílii nebo Indii.

Transplantace dělohy se provádí ženám, které nemají funkční dělohu, a to buď na základě absence, nebo pokud jim z různých zdravotních důvodů musela být chirurgicky odstraněna. Podle nemocnice se jednalo o 27letou ženu, která trpěla takzvaným Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndromem, tedy vrozeným chyběním dělohy. Ta podstoupila transplantaci dělohy od dárkyně se smrtí v mozku v roce 2017.

„Klinická studie IKEM a FN Motol zahrnuje transplantace dělohy od živých dárkyň, nejčastěji od matky či tety,“ uvedl přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiří Froněk. Ženy po úspěšné transplantaci podstupují následně umělé oplodnění.

Mladé ženě tak byla ještě před transplantací odebrána vajíčka, které následně lékaři oplodnili partnerovými spermii. Embrya uchovávala ve zmrazeném stavu až do doby umělého oplodnění.

Podlé lékařů bylo celé těhotenství ženy bez vážných komplikací. „Maminka byla oproti jiným rodičkám častěji sledována. Běžné jsou kontroly jednou za měsíc, v tomto případě to bylo dvakrát měsíčně,“ uvedl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky a ošetřující lékař ženy Roman Chmel.

Bez komplikací

Bez komplikací byl taktéž samotný porod, a to i když proběhl o týden dříve, než bylo naplánované. Trval 47 minut a na sále kromě ženy bylo dalších deset lidí. Kromě porodníků i neonatologové, anesteziologové, porodní asistentky a zdravotní sestry.

„Dosud není jasné, zda se dá těhotenství po transplantaci dělohy dovést až do řádného termínu porodu, tedy do 40. týdne. To se zatím nikomu na světě nepodařilo,“ uvedl Chmel. Podle něj zatím všechny ženy s transplantovanou dělohou rodily mezi 32. až 36. týdnem těhotenství. Mladá žena rodila ve 35. týdnu.

Žena s chlapečkem jsou dva týdny po porodu v pořádku. Oba byli z nemocnice propuštěni do domácí péče. Podlé lékařů budou první dva měsíce sledováni po dvou týdnech, v případě, že nenastanou žádné komplikace, na další kontrolu půjdou až za šest měsíců.

Transplantace dělohy je poměrně nový zákrok, poprvé se o ně pokusili na přelomu tisíciletí v Saúdské Arábii, zákrok však nedopadl úspěšně. V roce 2011 provedli obdobný zákrok v Turecku a pacientka otěhotněla, v prvním trimestru ale potratila. Úspěšnější byli lékaři ve švédském Göteborgu o rok později, ve Švédsku se také v září 2014 poprvé podařilo ženě s transplantovanou dělohou donosit dítě.

První transplantaci dělohy v ČR provedli lékaři z IKEM 30. dubna 2016. Pacientkou byla třicetiletá žena s vrozenou vadou, která jí neumožňovala mít dítě, a dárkyní její třiapadesátiletá matka. Žena byla zřejmě třináctou pacientkou na světě, která takový zákrok absolvovala. Dělohy se ve světě transplantují i od mrtvých dárkyň, v prosinci 2017 se takové pacientce v Brazílii narodilo dítě.