Poradce prezidenta Nejedlý sundal Putina z mobilu, potvrdil Hrad

„Nechci se k otázkám tohoto typu vyjadřovat, protože situace je opravdu vážná. Ale co mohu říct, že pan poradce Nejedlý teď momentálně nemá fotku Putina na mobilu. Nemyslím od čtvrtka, ale nemá ji tam delší dobu,“ reagoval Jindrák na dotaz, zda Nejedlý podobiznu Putina na krytu svého mobilu má a zda to není pro prezidenta Miloše Zemana problém.

Pětapadesátiletý Nejedlý působí jako ekonomický poradce prezidenta a je označován za jednoho z klíčových mužů Zemanova okolí. V minulosti se například účastnil Zemanova jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V pozici poradce není Pražským hradem placen, může ale využívat hradní kancelář. Nemá přitom bezpečnostní prověrku.

Proti poradci prezidenta se naposledy o víkendu vyslovil ministr vnitra Vít Rakušan. Podle něj by s ním prezident měl ukončit spolupráci.

Také řekl, že na přítomnost Nejedlého, který v minulosti vlastnil diplomatický pas, v prezidentově blízkosti, už delší čas upozorňuje zpravodajská komunita.

„Pokud tento člověk má bezprostřední vliv na pana prezidenta a jeho názory, a vůbec fungování prezidentské kanceláře, tak to v pořádku není,“ uvedl.

Bez diplomatického pasu

V roce 2015 média upozornila na to, že Nejedlý má v rozporu se zvyklostmi diplomatický pas, který usnadňuje cestování. S jeho vydáním v prosinci 2013 souhlasil tehdejší ministr Jan Kohout, podle oponentů na něj ale Nejedlý neměl nárok. Disponoval jím do loňského roku, kdy jej nakonec v říjnu odevzdal na žádost tehdejšího ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Sám předtím tvrdil, že pas nepotřebuje.

Kontroverze vyvolala také Nejedlého cesta do Moskvy s diplomatickým pasem v listopadu loňského roku, ministerstvo zahraničí nebylo o programu a účelu cesty předem informováno. Cesta se uskutečnila těsně poté, co tehdejší premiér Andrej Babiš konstatoval, že by mohl posunout konání jaderného tendru, o který měli Rusové zájem.

Letos v srpnu server Neovlivní.cz napsal, že Nejedlého sledovala Bezpečnostní informační služba. Podle serveru získávala informace k ruským kontaktům Nejedlého a jeho obchodním aktivitám.

Nejedlý žil deset let v Rusku. Co přesně tam dělal, dosud není jasné. V roce 2007 v Česku společně s ruským ropným gigantem Lukoil založil firmu Lukoil Aviation Czech, která dodávala letecké palivo na český trh. Státní firma ČEPRO byla svého času generálním dodavatelem Nejedlého Lukoilu.

Klíčovým se ale stal obchod se Státní správou hmotných rezerv. Firma od ní koupila starý letecký petrolej a dodat měla nový za předem dohodnuté ceny. Jenže firma Lukoil nedodržela podmínky smlouvy a soudy jí vyměřily pokutu 27 milionů korun. Ty ale firma neměla. Pak přešla do likvidace.

Obavy veřejnosti, že pokutu nezaplatí, mírnil prezident Miloš Zeman. Prohlásil, že pokud se tak nestane, Nejedlý nebude dále jeho poradcem. Ze zprávy o likvidaci Lukoil Aviation pak vyplynulo, že pokutu i veškeré závazky zaplatila její ruská mateřská společnost. Nejedlý i přes svůj čtyřicetiprocentní podíl nezaplatil ani korunu.

V loňském roce server Aktuálně.cz informoval o tom, že firma Famos Trading, kterou jako zdroj svých příjmů uvádí Nejedlý, a která jako svou činnost uvádí poradenství, opakovaně získávala více než sto milionů korun na bezúročných půjčkách od neznámých subjektů. Zadlužená byla i v době, kdy sponzorovala stranu Zemanovci.