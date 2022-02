Zeman chce do světa, zatím bez Nejedlého, který nežádá o diplomatický pas

„Diplomatický pas pana Nejedlého je stále deponován na ministerstvu zahraničních věcí. O jeho navrácení jsme nebyli požádáni,“ uvedla pro iDNES.cz za resort Aneta Kovářová.

Redakce iDNES.cz oslovila i kancléře Vratislava Mynáře, zda bude Hrad o navrácení pasu žádat. „Tato otázka není momentálně na pořadu dne,“ reagoval Mynář.

Izrael je země mého srdce a Čína je velmoc

Nejedlý loni v říjnu pro Seznam Zprávy zdůraznil, že odevzdání pasu je pouze dočasné. „Kdyby pan prezident chtěl někam znovu vycestovat – a já věřím, že se uzdraví a cestovat opět bude moci – situace se zase změní. A bude potom zajímavé, zda mi ten pas z toho depozitu zase vydají,“ uvedl tehdy prezidentův poradce.

Nejedlý působí jako Zemanův ekonomický poradce a je označován za jednoho z klíčových mužů prezidentova okolí. Jako poradce není Pražským hradem placen, ale i tak může využívat hradní kancelář.

Zemanův zdravotní stav Zemana se po několika měsících skutečně zlepšil. V nedělní Partii na CNN Prima NEWS dokonce uvedl, že by chtěl ještě vyrazit na zahraniční cestu. „Izrael je země mého srdce a Čína je co do ekonomiky nejvýznamnější světová velmoc. Mám přátelské vztahy s čínským prezidentem. Návštěvou bych mohl pomoci i našim exportérům. Čína je největší trh na naší zeměkouli,“ řekl v neděli Zeman.

Opakovaná soutěž o plošinu

Jenže v souvislosti s cestováním prezidenta se rovněž skloňuje nutnost zdvihací plošiny, která mu má sloužit při nastupování a vystupování z letadla. Tu se však od minulého roku nedaří ministerstvu obrany vysoutěžit. V lednu znovu zrušilo výběrové řízení.

„Nabídka, kterou zaslala jediná firma, jež se do výběrového řízení přihlásila, nevyhovovala požadavkům zadavatele, tedy základny dopravního letectva Praha-Kbely,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva obrany Petr Sýkora.

Resort zároveň v úterý pro iDNES.cz uvedl, že chystá nové výběrové řízení. „Nové výběrové řízení by mělo být vypsáno v nejbližších dnech, pravděpodobně ještě do konce tohoto týdne,“ doplnil Sýkora.